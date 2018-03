Wat zou u kiezen: één miljoen of ware liefde? Dit is het antwoord van 1.000 Belgen

Eén miljoen euro of de ware liefde? Eén op de drie Belgen kiest voor de snelle centen, zo blijkt uit een nieuwe bevraging. Bij singles laat zelfs meer dan de helft de potentiële prins of prinses liever schieten in ruil voor een fikse som. Ontnuchterend, maar ook ­realistisch, zegt relatiedeskundige Rika Ponnet. “Wie denkt dat geld en liefde los van ­elkaar staan, is ­naïef.”