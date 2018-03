Spyshop trekt klanten van alle slag en stand: “Ik vraag nooit waarom mensen verborgen camera’s kopen”

Wilrijk - De voyeur uit Gent had zijn cameraatjes ingenieus verstopt op plaatsen waar hij vrouwen wilde filmen. Volstrekt illegaal, maar het materiaal is wel heel gemakkelijk te koop: online of in een Spyshop, zoals die in Wilrijk. “Mensen denken soms dat hier alles te koop is wat ze op televisie zien.”

Een pen, horloge of bril met ingebouwde camera heeft een hoog James Bond-gehalte, maar dat betekent zeker niet dat er alleen detectives of criminelen over de vloer komen in de Spyshop bSPY in Wilrijk ...