Speler die gezien werd in gokkantoor: “Ja, ik gok, maar niet op Belgische matchen”

Na de onthullingen in deze krant over gokpraktijken bij de spelers van Eupen zijn de bevoegde instanties in actie geschoten. Gisteren opende zowel het Eupens parket als de Kansspelcommissie een officieel onderzoek naar mogelijke strafbare inbreuken. Jordan Lotiès en Nicolas Verdier zijn twee van de spelers wiens gokgedrag zal worden onderzocht.