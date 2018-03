101 ondernemers moeten helikopterles terugbetalen

Zo’n honderd Vlaamse ondernemers moeten duizenden euro’s aan subsidies terugstorten die ze onterecht aangevraagd én verkregen hadden om helikopterlessen te volgen. Ze wilden op die manier ­files omzeilen. Vorig jaar onthulde Het Nieuwsblad dat tal van ondernemers daarvoor de KMO-portefeuille misbruikten. Nu vordert Vlaams economieminister Philippe Muyters (N-VA) 332.718 euro terug.

“Bent u de files beu? Volg een helikopteropleiding en vlieg boven de files naar uw bedrijf.” Verschillende helikopterscholen maakten vorig jaar met die boodschap reclame bij ondernemers. Ze organiseerden infodagen om zakenlui aan te sporen het woon-werkverkeer per helikopter af te leggen: “Wie in de file staat, verliest tijd en geld.”

Omdat helikoptervluchten best prijzig zijn, boden de scholen zelf een oplossing aan. Ze beloofden de ondernemers te helpen om tot 15.000 euro subsidies aan te vragen bij de KMO-portefeuille, om de vlieglessen te volgen. Die KMO-portefeuille dient eigenlijk om bedrijven te ondersteunen om opleidingen te organiseren voor hun personeel. “De opleidingen moeten een meerwaarde zijn voor het hele bedrijf”, verduidelijkte het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. “De zaakvoerder snel in zijn bedrijf krijgen, is dat niet.”

101 onterechte dossiers

Minstens drie helikopterscholen voerden zo’n campagne, bleek eind vorig jaar na onderzoek door deze krant. Vlaams minister voor Economie en Werk Philippe Muyters (N-VA) beval daarop een ­audit.

“In totaal werden 144 dossiers in­gediend voor helikopterlessen. Bij 101 werd vastgesteld dat de opleiding niet gericht was op de kernprocessen van de onderneming”, stelt zijn kabinet nu.

Toch werden subsidies uitgereikt, en dat geld wordt nu teruggeëist. In totaal wil Vlaanderen 332.718 euro terug.

“Systeem verandert niet”

Dat die ondernemers subsidies kregen, komt door het systeem van de KMO-portefeuille: wie steun aanvraagt voor een opleiding bij een erkend bedrijf, krijgt automatisch de nodige subsidies. De ­helikopterscholen zijn erkend, omdat hun opleiding in een enkel geval wél waardevol kan zijn. Voor een bedrijf dat een loods naar een schip op zee moet brengen, bijvoorbeeld.

“Het systeem is laagdrempelig, om het makkelijk te houden voor bedrijven”, zegt het kabinet-Muyters. “Het gaat uit van vertrouwen. De keerzijde is dat er achteraf ook controle nodig is, om na te gaan of er geen onterechte uitkeringen waren.”

“We willen dit systeem echter bewaren. Dat betekent dus dat we ook in de toekomst de dossiers in de gaten zullen moeten houden.”