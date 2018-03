‘Bild’ doet vrouwen voortaan lingerie aan

Bild, het grootste dagblad van Duitsland, zal niet langer foto’s van topless vrouwen in de krant publiceren.

Toch zullen de erotisch getinte foto’s niet helemaal verdwijnen. Vanaf nu zullen de zogenaamde Bild-girls lingerie of een bikini dragen. “De afgelopen maanden hebben we steeds meer het gevoel dat vrouwen zowel bij ons op de redactie als onder onze lezers deze beelden als beledigend of denigrerend ervaren”, reageerde de krant in een verklaring. “Dat weegt niet op tegen het vermaak dat vooral voor mannen bedoeld is.”

Het sensatieblad kreeg de voorbije jaren al heel wat tegenwind van lezers die de beelden aanstootgevend vonden. Tot 2012 stonden de Bild-girls nog op de voor­pagina van de krant, maar na ­protest kregen ze een minder pro­minente plaats.