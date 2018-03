Na de Cola van Messi, de burgers van Dembélé: geen geknipte vervanger voor Neymar

Geld maakt niet gelukkig. Vraag maar aan Barcelona. Dan krijg je een bom duiten voor Neymar en pomp je die in de transfer van de talentvolle Ousmane Dembélé (20). Maar het blijft wachten tot de Fransman zich de geknipte vervanger toont. Vanavond tegen Chelsea start hij wellicht op de bank. De oorzaak van zijn moeilijke start zou zijn voorliefde voor junkfood zijn.

