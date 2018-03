Bange tijden op het Lisp: spelers van Lierse denken aan staking

Het zijn bange tijden op het Lisp. Morgen moeten de spelerslonen van februari betaald worden of tenminste moet dan duidelijk zijn dat er geld is. Anders zullen de spelers van Lierse acties ondernemen. Ze dreigen ermee om de vriendschappelijke wedstrijd van vrijdag tegen Westerlo niet te spelen.

Maandag kregen de spelers te horen dat de club mogelijk niet in staat is om donderdag de lonen van februari over te schrijven. Al maandenlang zijn er op het Lisp problemen om de spelerslonen te betalen en na bemiddeling door spelersvakbond Sporta was afgesproken om voortaan elke vijftiende van de maand de lonen over te maken. Vorige maand werd die deadline niet gehaald, maar was er op de vijftiende wel de garantie dat enkele dagen later alles op de rekeningen zou staan. Vandaag is die garantie er nog niet.

Als er donderdag geen duidelijkheid is over wanneer het loon op de rekening zal staan, zijn ze dan ook van plan om de vriendschappelijke wedstrijd van vrijdag tegen Westerlo niet te spelen. Een staking hangt dus in de lucht. Het is alleen afwachten of de harde kern in de spelersgroep de hele groep meekrijgt.

Flats verkocht

De betalingsproblemen beperken zich niet tot de spelersgroep. Het andere personeel is in 2018 nog niet betaald en ontving ook nog geen dertiende maand van 2017. Wadi Degla en Maged Samy moeten steeds meer lapmiddelen gebruiken. Een voorbeeld: vorig seizoen kregen de jeugdtrainers pas hun loon nadat Wadi Degla een appartementencomplex dat het in Lier had opgetrokken, had verkocht aan het OCMW. Ook dit seizoen kregen de jeugdtrainers nog geen loon. Daarom gaan de supporters nu actie ondernemen. Zij willen geld inzamelen om de jeugdtrainers te helpen.

Intussen blijft Samy koortsachtig verder zoeken naar een overnemer. Er zijn gesprekken gaande met een Letse overnamegroep en de groep rond voormalig Waregem-speler David Nakhid, die Qatarese investeerder zou meebrengen. De kans is zeer klein dat Lierse een licentie krijgt in eerste zit. Hoe dan ook moet er snel een overnemer gevonden worden om de licentie binnen te halen en dus degradatie naar de tweede amateurklasse te vermijden.