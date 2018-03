CLUBNIEUWS. Brugse zorgenkinderen trainen apart, AA Gent laadt batterijen op onder Spaanse zon

Ze snakten bij Club Brugge al een tijdje naar die twee weekends zonder competitievoetbal. Blauw-zwart heeft nu drie weken tijd om iedereen opnieuw topfit te krijgen. AA Gent is gistermiddag gearriveerd in Campoamor, waar het onder een aangenaam zonnetje aan de stage begon met een spelletje padel. Uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Zorgenkinderen krijgen individueel programma

De komende week krijgt iedereen een individueel programma. Zo bleven Vormer en Vanaken gisteren al binnen. Vormer kampte wekenlang met wat last aan de enkel en krijgt de nodige rust voorgeschreven. Ook Van­aken, afwezig op STVV door last aan de rug, liet zich niet zien. Ook Cools (ziek), Wesley, Mitrovic en Hubert kregen een snipperdagje.

Vossen trainde al een paar keer individueel en zou moeten fit raken voor de start van Play-off 1. Poulain is een ander geval, aangezien zijn blessure complexer is. In het beste geval haalt hij de start van play-offs. Decarli komt dit seizoen sowieso niet meer in actie.(jve)

AA GENT. Batterijen opladen onder Spaanse zon

AA Gent is gistermiddag gearriveerd in Campoamor, waar het onder een aangenaam zonnetje aan de stage begon met een spelletje padel. Yaremchuk (hamstrings, drie à vier weken out) en Neto (revalidatie) trainden in de fitness en op de hometrainer. Mitrovic (enkel) en Horemans (revalidatie) vlogen niet mee.

De Buffalo’s blijven nog tot zondag, maar Kalinic vertrekt vrijdag al naar de Kroatische nationale ploeg. Simon, Yaremchuk en Avila mogen in principe zaterdag al terug. De Buffalo’s doen vandaag eerst aan krachttraining, in de namiddag staat er een veldtraining ­gepland.(vdm)

ANDERLECHT. Trebel mag spelen tegen Club Brugge

De schorsing van Adrien Trebel voor zijn drieste tackle tegen Antwerp is herleid van drie naar twee speeldagen. Zo mist de ­Anderlecht-middenvelder in Play-off 1 de duels met Gent en Charleroi, maar is hij er wel bij tegen Club Brugge op 15 april.

Eigenlijk vroeg Anderlecht voor de Geschillencommissie om Trebel maximaal één match te schorsen. De Fransman had de stage in de Ardennen verlaten om zichzelf te verdedigen. “Ik probeerde een blessure bij Limbombe te vermijden door mijn been nog te plooien en geen druk te zetten op zijn knie”, vertelde hij. “Een botsing was onvermijdelijk. Ik bood ook meteen mijn excuses aan.”

Het feit dat Trebel een blanco strafblad had en dat het scheidsrechtersrapport stipuleerde dat het met “gematigde intensiteit” was, herleidde de schorsing tot twee matchen.(jug)

STANDARD. Refs moeten door Rouches stage verplaatsen

Om de bekerfinale optimaal voor te bereiden zal Standard vanaf vrijdag zijn intrek nemen in het Belgian Football Center in Tubeke. Dat zorgde voor een praktisch probleem: de scheidsrechters hadden namelijk gelijktijdig op hetzelfde complex een driedaagse stage voorzien. “Onze stage lag al sinds juli vast”, zegt scheidsrechtersbaas Johan Verbist. “Standard diende onlangs ook een aanvraag in. Ik vond het deontologisch niet kunnen dat een bekerfinalist in hetzelfde hotel als de scheidsrechters zou verblijven. De play-offs worden er voorbereid, alle scheidsrechters en videorefs lopen er rond. Daarom heb ik ervoor gekozen om onze stage te verplaatsen.”

De scheidsrechters zullen zich nu in Knokke voorbereiden op het laatste luik van de competitie. (bfa)