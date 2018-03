Chelsea-coach deelt weer prik uit aan Eden Hazard, moet hij op Camp Nou opnieuw als diepste man spelen?

De liefde tussen Eden Hazard en Antonio Conte lijkt bekoeld. Sinds onze land­genoot tien dagen geleden openlijk kritiek gaf op zijn eigen rol als valse centrumspits tegen Manchester City, is de Chelsea-coach in zijn gat gebeten. Eerst was er de anekdote over zijn Juventus-tijd waarin Conte vertelde dat hij ook een keer kritiek had geuit op tactiek. Gevolg was dat Marcello Lippi hem met de grond gelijkmaakte. Conte had toen geleerd zichzelf niet belangrijker te vinden dan de ploeg. Gisteren kreeg Conte de vraag of Hazard vergelijkbaar is met Barça-icoon Iniesta, die onzeker is voor de match van vanavond. De Italiaan kon het niet laten weer een prikje uit te delen.

“Hazard is een nummer tien, Iniesta is een denkende middenvelder. We hebben het hier over twee verschillende spelers. Iniesta won veel in zijn carrière. Hazard moet hetzelfde beginnen te doen.”

Of Hazard opnieuw de diepste man wordt, is maar de vraag. De tactiek van Conte ligt alleszins onder de loep. Aangezien Chelsea-eigenaar Roman Abramovich niet wakker ligt van de FA Cup, is de Champions league het enige waar Chelsea dit seizoen nog eer kan rapen. Idem voor Conte, wiens gezeur over de transferpolitiek van The Blues en zijn stroeve relatie met Hazard een voorbode lijken voor een vertrek deze zomer.

Besiktas is opwarmer voor Bayern op weg naar titelfeest

Bayern München-coach Jupp Heynckes kan zijn bankzitters vanavond wat speelgelegenheid gunnen, want na de 5-0 in de heenwedstrijd is Besiktas niet meer bij machte de Duitse kampioen nog uit de kwartfinales te houden. Naast de geblesseerden Coman, Neuer en Tolisso werd ook Robben uit voorzorg thuisgelaten.

Besiktas is slechts een opwarmertje voor wat zondag op de agenda staat. Dan kan Bayern op Leipzig namelijk zijn zesde opeenvolgende titel bemachtigen, op voorwaarde dat achtervolgers Schalke 04 en Dortmund niet winnen. Onder Pep Guardiola werd Bayern vier jaar geleden ook al kampioen in maart, op zeven speeldagen van het einde. Maar in de Champions League werd de focus niet gehouden en liep het toen mis in de halve finales tegen Real Madrid.