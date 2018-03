Fysicus Stephen Hawking overleden op 76-jarige leeftijd

De bekende fysicus Stephen Hawking is overleden op 76-jarige leeftijd. Dat deelt zijn familie woensdag mee. Hawking leed aan ALS.

“Professor Hawking overleed vreedzaam thuis in Cambridge in de vroege ochtend”, klinkt het in een persbericht dat zijn familie woensdagochtend verspreidde.

“We zijn diep bedroefd dat onze geliefde vader vandaag is overleden”, zeggen zijn kinderen Lucy, Robert en Tim.

Stephen Hawking krijgt ‘the Honorary Freedom of the City of London’, ter erkenning van zijn bijdrage aan de theoretische fysica en kosmologie. Foto: BELGAIMAGE

“Hij was een groot wetenschapper en een buitengewone man wiens werk en nalatenschap nog vele jaren zal voortleven. Zijn moed en doorzettingsvermogen, samen met zijn genialiteit en humor inspireerde mensen over de hele wereld. Hij zei ooit: ‘Het universum zou niets zijn als het niet de thuis was van de mensen van wie je houdt.’ We zullen hem eeuwig missen.”

Op 21e diagnose ALS

Hawking werd geboren op 8 januari 1942 in de Britse stad Oxford. Op zijn 21ste kreeg hij de diagnose van neurologische ziekte ALS. Dokters gaven hem nog twee jaar te leven, maar hij bleek een versie van de ziekte te hebben die trager ontwikkelde dan gebruikelijk. De ziekte kluisterde hem wel aan zijn elektrische rolstoel, en Hawking moest via een computersysteem en een artificiële stem communiceren.

In 2017 zei Hawking, die op zijn 21ste de diagnose kreeg dat hij leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS, aan de BBC dat hij “nooit had verwacht 75 te worden”.

Zwarte gaten

Dat hield hem echter niet tegen om een indrukwekkende wetenschappelijke carrière uit te bouwen, met als ambitieus doel “een compleet begrip van het universum, waarom het is zoals het is en waarom het bestaat”. Naast zijn baanbrekende onderzoekswerk, doceerde hij tot 2009 als professor wiskunde aan de universiteit van Cambridge. Hij is als wetenschapper het meest bekend voor zijn werk over zwarte gaten en als auteur van de bestseller ‘A Brief History of Time’.

Hij zei aan de BBC dat hij geloofde dat zijn grootste verwezenlijking was dat hij ontdekte dat zwarte gaten niet volledig zwart zijn. Dat is cruciaal om “te begrijpen hoe paradoxen tussen kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie kunnen opgeklaard worden”.

Hawking werd een publiek figuur, die geregeld prominenten als de paus, Nelson Mandela, Bono en Barack Obama ontmoette. Hij drukte vaak zijn niet zo rooskleurige visie van de toekomst uit. Zo zei hij in november nog dat slimme robots de mensheid zullen overnemen, zei hij onlangs dat Trump de aarde waarschijnlijk de genadeslag had toegediend door het klimaatakkoord te verlaten, en waarschuwde hij dat de mens binnen honderd jaar de planeet zal moeten verlaten.

Hawking als personage in ‘The Simpsons’.

Zeven jaar geleden gaf de wetenschapper een lezing aan de Leuvense universiteit. De belangstelling was toen enorm.

Film

Het brede publiek kent hem vooral ook voor zijn opmerkelijke zelfrelativerende gevoel voor humor en verschijningen in populaire reeksen als ‘The Big Bang Theory’, ‘Star Trek’ en – met zijn computerstem – in ‘The Simpsons’ en het nummer ‘Keep Talking’ van Pink Floyd. Ook aan de op zijn leven gebaseerde blockbuster ‘The Theory of Everything’, waarmee Eddie Redmayne in 2015 een Oscar won voor zijn vertolking van Hawking, gaf de fysicus de toestemming om zijn auteursrechtelijk beschermde stem te gebruiken.

Naast zijn drie kinderen laat hij ook drie kleinkinderen achter.

Geboren in 1942

Hawking werd op 8 januari 1942 geboren in een familie van intellectuelen. Hij kreeg in 1959 een beurs voor de Oxford University, en drie jaar later verhuisde hij naar de universiteit van Cambridge om er onderzoek te voeren binnen de kosmologie. Op zijn 32ste werd hij het jongste lid van de Royal Society, het meest prestigieuze Britse academische instituut. In 1979 werd hij professor in de wiskunde aan Cambridge University.

Hawking bij Bill Gates Foto: REUTERS

Hawking bij Mandela Foto: REUTERS

Hawking bij de Britse Queen Elizabeth Foto: REUTERS

Hawking bij voormalig Amerikaans president Obama Foto: AFP

Hawking bij de paus Foto: AFP