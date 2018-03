REACTIES. Verslagenheid, maar vooral ook lof na dood van Hawking: "Briljant wetenschapper, een echte legende"

Wereldberoemd wetenschapper Stephen Hawking is overleden. Van over heel de wereld komen er reacties op zijn dood. Verslagen reacties, maar vooral ook heel veel lof.

LEES OOK. Fysicus Stephen Hawking overleden op 76-jarige leeftijd

Zo reageerde ruimtevaartorganisatie NASA op het overlijden met een filmpje. "Zijn theorieën openden een universum van mogelijkheden die wij en de wereld verkennen", klinkt het daar.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) March 14, 2018

"We zijn een kolosale denker en een ongelooflijke geest verloren", schrijft Tim Berners-Lee, oprichter van het wereldwijde web, op Twitter.

We have lost a colossal mind and a wonderful spirit. Rest in peace, Stephen Hawking. https://t.co/ectv7r4UIm — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) March 14, 2018

Wetenschappelijk schrijfster Geraldine DeRuiter verwoordde het zo: "Het is miraculeus dat we op hetzelfde moment op de aarde vertoefden als Hawking".

We were on earth at the same time as Stephen Hawking.



That's kind of a miraculous thing.



We breathed the same air as the man who demystified the stars. — Geraldine (@everywhereist) March 14, 2018

Ook voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk reageerde:

“It matters if you just don’t give up.” Remembering Stephen Hawking. — Donald Tusk (@eucopresident) March 14, 2018

Sundar Pichai, CEO van Google, heeft het over een 'briljant wetenschapper'.

The world has lost a beautiful mind and a brilliant scientist. RIP Stephen Hawking — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 14, 2018

En ook de CEO van Microsoft reageerde.

We lost a great one today. Stephen Hawking will be remembered for his incredible contributions to science – making complex theories and concepts more accessible to the masses. He’ll also be remembered for his spirit and unbounded pursuit to gain a complet…https://t.co/z1du859Gy2 — Satya Nadella (@satyanadella) March 14, 2018

De Amerikaanse band Foo Fighters noemt Hawking een legende:

"Remember to look up at the stars and not down at your feet" - RIP Stephen Hawking you fucking legend. — Foo Fighters (@foofighters) March 14, 2018

Veel twitteraars wijzen er ook op dat Hawking net overlijdt op 14 maart, de dag waarop Einstein destijds geboren werd.

FACT: Stephen Hawking was born on the date of Galileo's death, the 8th of January. He died this morning on the date of Albert Einstein's birth, the 14th of March. — The Anon Journal (@TheAnonJournal) March 14, 2018

So Stephen Hawking dies on Albert Einstein's birthday and on National Pi Day.



Stephen, the universe is officially yours. — Danny Deraney (@DannyDeraney) March 14, 2018

Astrofysicus Neil de Grasse Tyson heeft het over een 'intellectueel vacuuum' nu Hawking er niet meer is:

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) March 14, 2018

"Professor Hawking was een uniek wezen, dat niet enkel in Cambridge maar over de hele wereld met genegenheid zal worden herinnerd", reageerde Stephen Toope, de vicevoorzitter van de universiteit van Cambridge, waar Stephan Hawking heeft gestudeerd en gewerkt. "Zijn uitzonderlijke bijdrage aan de wetenschappelijke kennis en het begrijpelijk maken van wetenschap en wiskunde zijn een onuitwisbare erfenis."

De Britse staatssecretaris Tobias Ellwood noemde Hawking een "inspiratie voor allen". "Je belichaamde echte moed boven tegenspoed, terwijl je de wonderen van het universum aan de wereld uitlegde. Je prestaties symboliseren de kracht van de menselijke geest. Een inspiratie voor ons allemaal, ongeacht onze situatie, om naar de sterren te reiken, vanwaar je nu op ons schijnt."