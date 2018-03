Manchester United krijgt er stevig van langs in Engelse pers na blamage in Champions League

Romelu Lukaku deed zijn plicht en scoorde voor Manchester United tegen Sevilla. De Red Devils gingen in de terugwedstrijd in de achtste finale van de Champions League echter met 1-2 onderuit en werden pijnlijk uitgeschakeld. De Engelse pers wist waarover het woensdag moest schrijven...

De heenwedstrijd in Spanje was op een scoreloos gelijkspel geëindigd en dus moest Man United vol aan de bak op Old Trafford. José Mourinho kreeg echter weinig vuur in zijn team. Toen Sevilla-invaller Wissam Ben Yedder twee keer scoorde op amper vier minuten tijd was hetvoor United, dat nog wel tegenscoorde via Lukaku.

De hoop van de supporters is nu gevestigd op de FA Cup. Het is de enige competitie die United dit seizoen nog kan winnen. De Red Devils verloren namelijk de finale van de Europese supercup, staan zestien punten achter op stadsrivaal Man City in de Premier League, lagen er in de kwartfinale van de League Cup uit en zijn nu dus ook Europees uitgeschakeld.

Ondanks zware investeringen in nieuwe spelers dus geen topseizoen voor Man United en dat kon je woensdag lezen in heel wat Engelse kranten.

Mourinho was het echter niet eens met de kritiek: of hij het tactisch niet te voorzichtig had aangepakt? “Te voorzichtig? Integendeel”, counterde de Portugese coach. “We speelden met veel aanvallers op het veld en zorgden voor de nodige vrijheid voor Lingard en Lukaku. Zij versierden ook allebei kansen maar konden deze keer niet scoren. Nee, we hebben totaal niet verdedigend gespeeld. Of ik spijt heb? Spijt? Waarvoor zou ik?"

Daily Express: “Ramp voor schotarm United omdat Ben Yedder KO uitdeelt”

Metro: “Rood en begraven”

The Mirror: “Yed en begraven”

The Guardian: “Vreselijke vertoning zorgt voor uitschakeling”

The Sun: “Sevilla zegeviert, zwak United uitgeschakeld”

The Telegraph: “Rode gezichten”

In Spanje waren ze dan weer enthousiast over het succes van Sevilla:

AS: “Het Sevilla der dromen”

Marca: “Big Ben” (verwijzend naar Ben Yedder)