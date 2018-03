VIDEO. Uitslaande brand veroorzaakt grote schade in huurwoning

Diksmuide - Een uitslaande brand heeft woensdagochtend in het West-Vlaamse Diksmuide grote schade berokkend aan een huurwoning. Die stond gelukkig al enkele dagen leeg. De brand werd wellicht veroorzaakt door een kortsluiting in een koelkast.

De brand ontstond in het keukengedeelte van de woning en werd opgemerkt door een buschauffeur die er toevallig langsreed. Al snel sloegen de vlammen door de achtergevel. De brandweer had heel wat moeite om de brand onder controle te krijgen. In totaal smeulde de brand vier uur na. De oorzaakt van de brand ligt bij een koelkast waarin een kortsluiting ontstond.