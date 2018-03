Vier jaar cel voor leden van ‘riooldekselbende’

Gent / Deinze / Asse / Temse - De leden van een Roemeense bende die onder meer in Gent en Deinze ramkraken pleegde door met een riooldeksel ramen van telecomwinkels in te slaan, kregen celstraffen tot vier jaar.

Van maart 2017 tot juni 2017 pleegde de bende verschillende ramkraken in Gent, Deinze, Asse en Temse, een mislukte ramkraak in De Pinte en enkele diefstallen. Bij een bedrijf op de Hundelgemsesteenweg gingen ze aan de haal met ruim 7.000 euro aan elektriciteitskabels, waarvan ze het koper doorverkochten in Nederland.

De bende organiseerde zich steeds betere en schakelde over op ramkraken. “In tankstations en telecomwinkels stalen ze sigaretten en smartphones. Ze richtten daarbij zeer veel schade aan”, zegt het openbaar ministerie. In Deinze en Sint-Denijs-Westrem raakten ze Proximuswinkels binnen door met een riooldeksel glazen deuren in te slaan. In Sint-Denijs-Westrem maakten de dieven zo 15.000 euro aan smartphones buit.

De uitleg van de advocaten van de bendeleden dat de Roemenen naar ons land waren gekomen om werk te zoeken, maar dat het niet lukte, maakte weinig indruk op de rechtbank. Die sprak gisteren straffen uit tot vier jaar effectieve opsluiting. “Een gebrek aan eigen financiële middelen vergoelijkt de feiten niet”, zegt de rechtbank. “Het crimineel gedrag zadelt onschuldige burgers op met leed en schade. We moeten een maatschappelijk signaal geven.”

