Jobs te over in de textiel- en kunststofsector

Heb je je al eens afgevraagd welke inspanningen zelfs de meest innovatieve en moderne ondernemingen moeten leveren om bekwame werknemers aan te trekken? In tal van sectoren steken West-Vlaamse ondernemers erg veel tijd in hun creatieve zoektocht naar nieuwe medewerkers.

De driedaagse job- en opleidingsbeurs ‘TechnoTielt’ die we bezochten, was met zijn demonstraties en diverse doe-activiteiten voor leerlingen en werkzoekenden een mooi voorbeeld van hoe je zo’n collectieve uitdaging het best samen aanpakt. Een realisatie van bijna 20 West-Vlaamse bedrijven uit de sectoren van de nieuwe materialen: kunststoffen en technisch textiel. Ze werkten hiervoor nauw samen met opleidingspartners, scholen, uitzendkantoren en regionale overheden.

Coördinator Veerle Breemeersch van de ‘Academie voor de Toekomst’: “Een goede jobbeurs moet vandaag eigenlijk alle betrokken partijen samenbrengen, tot en met de scholen. Je moet demonstraties voorzien en echt focussen op specifieke sectoren. En herhaal je initiatief, want voor employer branding moet je werken op de langere termijn.”

Sectoren met toekomst

“Textiel houdt vandaag veel meer in dan je op het eerste gezicht zou denken. Dat gaat van paraplustof tot kunstgras, van doktersjassen tot brandweerpakken”, zegt Michiel Loncke, directeur van het opleidingscentrum Cobot. “Wij bedienen meer dan 650 innoverende textielproducenten, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Vorig jaar konden wij via onze actie #WildvanTextiel maar liefst 614 vacatures publiceren voor 74 bedrijven.”

Op de beurs lag ook een up-to-date folder met alle openstaande vacatures. Verder maakt Cobot de jeugd wegwijs in de bestaande textielopleidingen. “Onze belangrijkste troef is dat textiel een zeer innovatieve sector is, met een zeer modern machinepark en vaste, blijvende jobs. En er zijn veel instapfuncties voor starters. Iemand met de nodige basisvaardigheden en een goede werkattitude kan er onmiddellijk aan de slag. Opleiding volgt in het bedrijf zelf”, benadrukt Loncke.

Ook Els Dekleermaeker, adviseur opleidingen en arbeidsmarkt van PlastIQ en begeleider van de Tieltse kunstofbedrijvencluster Plastics@Tielt, bevestigt de vele aantrekkelijke jobmogelijkheden in deze innovatieve sector: “Wij groeien snel en hebben een mooie toekomst. Onze 7 bedrijven hadden onlangs nog 76 openstaande vacatures.” Op de stand van VKC-Centexbel zag je intussen welke technologische innovaties het spuitgieten vandaag zo boeiend maken.

>

>

>