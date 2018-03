Lichte paniek bij Tottenham en WK-tegenstander Engeland door de enkel van Kane: “Russian Roulette”

Geen goed nieuws uit Engeland. Slecht nieuws zelfs. Harry Kane is mogelijk zes weken buiten strijd met een enkelblessure en dat zorgt voor paniek bij zowel Tottenham als de Engelse nationale ploeg, tegenstander van de Rode Duivels op het komende WK.

De Spurs wonnen afgelopen weekend makkelijk met 1-4 op het veld van Bournemouth maar zagen hun topschutter al na een halfuur geblesseerd uitvallen. Normaal gezien zou Kane, dit seizoen al goed voor 35 doelpunten in 39 optredens, maandag onder de scan gaan maar daar kwam niets van in huis. De zwelling van zijn enkel zou te groot geweest zijn om dergelijke procedure te ondergaan.

Het is al de tweede keer dat Kane zich blesseert aan zijn rechterenkel in de voorbije twaalf maanden. Tot nu toe miste de 24-jarige Engelsman daardoor veertien wedstrijden. Daar komen volgens The Mirror nog eens zes weken bij. Daarin speelt Tottenham onder andere tegen Chelsea en Manchester City in de Premier League, waar de Spurs mikken op de top vier en momenteel derde staan. Daarnaast is er ook de wedstrijd tegen Swansea in de enige competitie die het nog kan winnen: de FA Cup.

Tottenham zit dus met de handen in het haar. Volgens de verwachtingen zal coach Mauricio Pochettino in de tussentijd rekenen op Heung-Min Son, die de voorbije twee weken zeven keer scoorde. De Spurs staan er goed voor met het oog op een Champions League-ticket maar een spurt van Chelsea (momenteel vijfde) kan alsnog roet in het eten gooien.

Engeland

Kane is volgens The Mirror dus minstens buiten strijd tot begin mei. Dat betekent dat hij de oefeninterlands van Engeland tegen Nederland en Italië al zeker aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Bondscoach Gareth Southgate zal daarom moeten vertrouwen op onder andere Jamie Vardy om de netten te doen trillen.

En het WK? Dat komt normaal niet meteen in gevaar want de Three Lions spelen hun openingswedstrijd tegen Tunesië pas op 18 juni. Tien dagen later treffen de Engelsen de Rode Duivels in de derde groepswedstrijd in Rusland. Toch staan de zenuwen strak gespannen bij Engeland. Ze willen Kane namelijk graag topfit aan de start van het WK hebben. De vraag is of dat zal lukken na dergelijke lange afwezigheid. Engeland speelt begin juni nog oefenmatchen tegen Nigeria en Costa Rica.