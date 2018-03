Carnavalswagen die vuur vatte en zo kettingbotsing veroorzaakte op E314 mocht daar niet staan

Maasmechelen - De carnavalswagen die woensdagochtend vuur vatte onder een brug over de E314 in Maasmechelen en een dodelijk ongeval veroorzaakte, stond eigenlijk op verboden terrein. Hij mocht daar met andere woorden niet staan. Dat bevestigt ons burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen. Het gerecht onderzoekt of er sprake kan zijn van brandstichting.

De carnavalswagen vatte woensdagochtend om een nog onbekende oorzaak vuuronder een brug over de E314 ter hoogte van Boorsem. De dikke zwarte rook die opsteeg, verraste chauffeurs op de E314 richting Nederland.

Er werd plots geremd door een verraste chauffeur en andere auto’s reden op elkaar in. Drie vrachtwagens en vijf personenauto’s raakten in het ongeval betrokken. Een 52-jarige trucker kwam om. De snelweg bleef uren dicht in beide richtingen. Dat zorgde voor enorme files.

De carnavalswagen die vuur vatte en dus uiteindelijk onrechtstreeks het ongeval veroorzaakte, mocht daar eigenlijk niet staan. “Onder die brug geldt een parkeerverbod dat één keer per jaar wordt opgeheven namelijk voor de carnavalstoet van Kotem. Die vindt die jaar plaats op zondag 18 maart. Maar dan mogen er enkel personenwagens parkeren en is er een brandweerpost aanwezig. Net omwille van de veiligheid”, benadrukt burgemeester Raf Terwingen van Maasmechelen.

Volgens de wegcode is parkeren onder bruggen altijd verboden, behalve bij plaatselijke reglementering.

“Het is nochtans een gewoonte dat daar carnavalswagens worden geparkeerd. Wij doen dat ook altijd tijdens het seizoen. Dat is gemakkelijk want wij verhuren ook regelmatig wagens aan andere verenigingen. Dan kunnen ze die hier heel snel ophalen en terugbrengen. De rest van het jaar staan de wagens in een loods”, zegt een carnavalist van De Waterratten uit Kotem.

Winand Beckers, verantwoordelijk voor de verhuur en de verkoop van praalwagens bij de Waterrratten ontkent dat. “Die wagen die nu afbrandde, is niet van ons maar van een Nederlandse groep die hem daar liet staan om hier volgende week deel te nemen aan de stoet”, zegt hij.

Maar volgens Johnie Nijs van de lokale politie konden woensdagochtend wel degelijk enkele andere carnavalswagens gevrijwaard worden.

De politie is intussen een onderzoek gestart, zegt Johnie Nijs van de lokale politie van Maasmechelen. “Onze recherche is ter plaatse. Het parket gaf opdracht om een verkeersdeskundige, branddetectiehond en een branddeskundige ter plaatse te sturen”.

“Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is. Ingenieurs van het Agentschap Wegen en Verkeer kwamen ter plaatse voor inspectie van de schade aan de brug. Het verder onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.”

Verzekering

Zitten we hier met een gelijkaardige zaak zoals in 2004 in Aalst? Ook daar veroorzaakte een carnavalswagen een grote brand en moeten dertig leden en ex-leden van de carnavalsgroep elk ongeveer 25.000 euro terugbetalen aan verzekeringsmaatschappij Axa.

Wauthier Robyns van verzekeringskoepel Assuralia gaat er van uit dat de carnavalswagen degelijk verzekerd is. “Iemand die door een rood licht rijdt en een dodelijk ongeval veroorzaakt, is ook door de verzekering gedekt. Ook al heeft hij een zware fout begaan. De verzekering zal ook in dit geval de schade aan de slachtoffers betalen. En de kosten voor de takelwerken en de beschadigde brug bijvoorbeeld. Allemaal in de veronderstelling dat de carnavalsvereniging goed verzekerd was voor die wagen”, zegt Robyns.

In het andere geval zal het waarborgfonds tussenkomen voor de schade aan derden.

Maar de carnavalsvereniging zal hier zeker niet vrijuit gaan en riskeert een veroordeling en een zware boete.