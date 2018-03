Hoe hij ontdekte dat hij ziek was en hoe hij zijn stem verloor: 10 dingen die je nog niet wist over Stephen Hawking

De grootste natuurkundige van deze tijd, de bekendste wetenschapper ter wereld, een legende, een briljant fysicus,... De op 14 maart overleden Stephen Hawking kreeg veel bejubelende stempels opgekleefd. Maar hij was niet alleen dat. Hij was bijvoorbeeld ook een middelmatige scholier of auteur van kinderboeken. En het had niet veel gescheeld of de wereld had al in 1985 afscheid moeten nemen van Hawking. Dat en een aantal andere zaken die je wellicht nog niet wist over Hawking zetten we in onderstaand lijstje op een rijtje.

LEES OOK. Fysicus Stephen Hawking overleden op 76-jarige leeftijd

ZIEKTE ONTDEKT NA VAL OP IJSPISTE. Stephen Hawking was niet alleen wereldberoemd wetenschapper, maar ook een van de bekendste ALS-patiënten. Dat hij die ziekte had, ontdekte hij toen hij 21 was. De eerste signalen daarvoor merkte hij op toen hij met zijn moeder ging schaatsen. Hij kwam toen ten val, maar het lukte hem nauwelijks om weer rechtop te geraken. Hij werd ook steeds onhandiger en kon steeds moeilijker praten. Hawking besefte dat er iets mis was. Begin 1963 werd de diagnose gesteld: de ongeneeslijke ziekte ALS. Dokters gaven hem nog maar 2 jaar te leven. Uiteindelijk werden het er nog 55.

Foto: Photo News

BIJNA GESTORVEN IN 1985. Bijna was Hawking zo’n 33 jaar geleden al gestorven, nadat hij een longontsteking opliep tijdens een congres in Genève. De situatie was zo ernstig dat hij met machines in leven moest gehouden worden. Zijn stembanden werden tijdens een noodzakelijke operatie ook doorgesneden, waardoor hij zijn stem kwijtraakte. De echtgenote van Hawking, Jane, werd voor de keuze gesteld om de machines die hem in leven hielden, uit te zetten. De dokters gaven Stephen namelijk geen kans meer op overleven. Jane weigerde echter de machines te laten uitzetten, en uiteindelijk overleefde Stephen toch.

BRIT MET AMERIKAANSE STEM. Hawking’s ziekte heeft ertoe geleid dat hij niet goed meer kon praten. Na een noodzakelijke operatie werden zijn stembanden ook doorgesneden en verloor hij zijn stem. De man kon al jaren niet meer praten en communiceerde daarom via een stemcomputer. Opvallend: hoewel Hawking Brits is, spreekt de stemcomputer met een Amerikaans accent. Hawking wilde toch dié stemcomputer behouden “omdat hij geen enkele stem had die hij beter vond en omdat hij zichzelf intussen met die stem geïdentificeerd had.”

Zijn stem kan trouwens ook gehoord worden in de nummers Keep Talking en Talkin’ Hawking van Pink Floyd en in de intro van het album Party Animals van Turbonegro.

Foto: Photo News

MIDDELMATIGE STUDENT. Hawking was een genie, maar in zijn eerste schooljaren was hij toch vooral een middelmatige student. Meer nog: hij eindigde vaak als laatste in de klas wanneer de schoolrapporten werden uitgedeeld. Dat hij slechte punten had ,was echter niet omdat hij niet intelligent zou geweest zijn. Wel was de jonge Hawking eerder lui. Ook in de middelbare school haalde Hawking daardoor geen uitmuntende punten. Hij was niet meer de slechtste, maar scoorde ook niet meer dan middelmatig.

LEES OOK. Hawking gaf ooit een feestje voor tijdreizigers, maar niemand kwam opdagen

POPULAIR DANKZIJ ROEIEN. Hawking studeerde eerst aan de Oxford-universiteit. Volgens biograaf Kristine Larsen was hij ongelukkig tijdens zijn eerste jaar aan de universiteit. Hij raakte uit die ongelukkige periode door zich aan te sluiten bij het roeiteam. Hawking had toen nog niet de diagnose van ALS gekregen. Maar een echte sportieve rol had hij niet in het team. Hij zat op de positie waarin de stuur- en slagfrequentie bepaald werd. Dat maakte hem populair, vooral omdat dit een cruciale positie is.

REACTIES. Verslagenheid, maar vooral ook lof na dood van Hawking: “Briljant wetenschapper, een echte legende”

ICONISCHE STATUS. Hawking wordt beschouwd als de grootste natuurkundige van deze tijd. Hij heeft ook een iconische status als meest herkenbare wetenschapper van onze tijd. Dat werd nog versterkt doordat hij in meerdere programma’s kwam opdraven. Zo had hij een rol in Star Trek of The Big Bang Theory, net als in The Simpsons. En een deel van zijn leven werd ook verfilmd: een paar jaar geleden kwam The Theory of Everything in de zalen. Eddie Redmayne vertolkte toen de rol van Hawking en kreeg daar een Oscar voor.

(lees verder onder de foto)

Foto: Photo News

NIET ALLEEN WETENSCHAP, OOK KINDERBOEKEN. ‘A Brief History of Time’ is een van de bekendste werken van Stephen Hawking. Het werd een wereldwijde bestseller. Onder andere dankzij dit boek verwierf Hawking bekendheid bij het grote publiek. Er zijn wereldwijd tientallen miljoenen exemplaren van dit boek verkocht, het werd in meerdere talen vertaald. Maar Hawking schreef niet alleen puur wetenschappelijke werken. Hij schreef ook essays en gaf lezingen over bijvoorbeeld politiek, intelligente wapens, robots, het beleid van Amerikaans president Trump, over de klimaatverandering of over ‘de vernietiging van onze planeet’.

Foto: AP

En Hawking is ook auteur van een kinderboek. In 2007 maakte hij samen met zijn dochter Lucy het boek ‘George’s Secret Key to the Universe’. Het boek was vooral bedoeld om zwaar wetenschappelijke thema’s zoals theorieën rond het heelal en zwarte gaten op een begrijpbare manier uit te leggen aan kinderen. Het boek kreeg, als onderdeel van een trilogie, ook nog een vervolg.

BELANGRIJKSTE WETENSCHAPPER. Hawking is, letterlijk en figuurlijk, onlosmakelijk verbonden met zijn elektrische rolstoel. Dat bekend beeld van de man overschaduwde soms zijn wetenschappelijk nalatenschap. Nochtans is Hawking misschien wel de belangrijkste wetenschapper van de voorbije decennia. Hij vergrootte ons begrip van tijd en ruimte, vormde een brug tussen de relativiteitstheorie van Einstein en het ontstaan van het heelal, en heeft mee de basis gelegd voor de vooruitgang in de hedendaagse theoretische fysica.

LEES OOK. Jane Hawking: “We zijn met vier in het huwelijk getreden”

ZWEVEN ‘IN DE RUIMTE’. In 2006 pleitte Hawking openlijk voor de kolonisatie van andere planeten. Zijn eigen volgende doel was daarom ook om eens naar de ruimte te gaan. Hij grapte toen dat “Richard Branson hem daar misschien wel bij kan helpen.” Een jaar later deed de miljardair dat ook. Of toch een beetje. Hawking ging niet écht de ruimte in, maar kon dankzij een wetenschappelijke vlucht toch gewichtloosheid ervaren. De kosten van die vlucht werden volledig gedragen door Branson.

(lees verder onder de foto)

Foto: Photo News

VERJAARDAG VAN EINSTEIN EN PI. Stephen Hawking werd geboren op 8 januari 1942. Dat was op de 300ste verjaardag van de dood van Galileo, de Italiaanse fysicus, wiskundige, filosoof en astronoom die ook wel de ‘Vader van de Moderne Wetenschap’ wordt genoemd. De dag waarop Hawking stierf, 14 maart, is ook de dag waarop Albert Einstein in 1879 werd geboren. Hawking werd en wordt ook wel de Albert Einstein van deze generatie genoemd. En 14 maart is ook pi-dag, de dag die wereldwijd door wiskundigen wordt gevierd. Die dag, 3/14, verwijst naar de eerste drie cijfers van pi, een van de belangrijkste wiskundige begrippen.