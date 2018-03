Vrouw schakelt slotenmaker in om gestolen iPhone op te sporen

Een Nederlandse vrouw heeft in Amsterdam een slotenmaker ingeschakeld om haar gestolen rugzak terug te krijgen. Ze kon de tas volgen dankzij een traceringsapp op haar iPhone. De dief is aangehouden.

De vrouw zat zaterdag op café toen ze merkte dat haar rugzak gestolen was. Gezien haar huissleutels in die zak zaten, belde ze een slotenmaker om de deur van haar woning open te maken. Eens thuis, zag ze op de traceringsapp (zoals ‘track and Trace’ of ‘Find my iPhone’) hoe de dief zich door het centrum verplaatste. De slotenmaker bood haar een lift aan en samen reden ze naar de locatie van de dief.

Eens ter plaatste, verwittigden ze de politie. Die konden een twintigjarige Italiaan arresteren, de vrouw heeft al haar bezittingen terug.