Romelu Lukaku moet brandje blussen na interview: “Ik zou nooit mijn ploegmaats bekritiseren!”

De ontgoocheling bij Manchester United was dinsdag bijzonder groot. De Red Devils gingen op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Sevilla en werden roemloos uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. Romelu Lukaku mocht het komen uitleggen en kwam onbedoeld in een stormpje terecht.

De heenwedstrijd in Spanje was op een scoreloos gelijkspel geëindigd en dus moest Man United vol aan de bak op Old Trafford. José Mourinho kreeg echter weinig vuur in zijn team. Toen Sevilla-invaller Wissam Ben Yedder twee keer scoorde op amper vier minuten tijd was het game over voor United, dat nog wel tegenscoorde via Lukaku.

Onze landgenoot werd na afloop voor de camera van BT Sport gehaald om de ontgoocheling te omschrijven. “Het ging fout bij sommige spelers”, aldus Lukaku. “Sommigen verstopten zich. De ontgoocheling was heel groot want we begonnen eigenlijk goed. Daarna lieten we hen de controle over de partij overnemen. We hadden wel wat halve kansen maar scoorden niet.”

“Dan viel die eerste goal en gingen we zelf op zoek naar eentje, maar dan scoorden ze opnieuw. Dat was een grote slag. We bleven proberen maar het was onvoldoende. We moesten veel beter doen gezien de kwaliteit die we hebben in het team. We verdienden het gewoon niet want we waren niet goed genoeg. Zoals de laatste pass, die was er nooit ook al stonden we wel in positie. We hebben nog één trofee om na te jagen, de FA Cup.”

Reactie op Instagram

Lukaku legde tijdens het interview wel uit wat hij bedoelde met de zin “Sommigen verstopten zich”, maar toch kwam er een reactie die hij niet wilde. Velen dachten dat de Rode Duivel bedoelde dat niet al zijn ploegmaats het volle pond gaven, met vooral Paul Pogba als zondebok. Dat kon Lukaku echter niet aanvaarden en dus gooide hij een bericht op Instagram.

“Ik zou nooit mijn ploegmaats bekritiseren”, klonk het bij ‘Big Rom’. “Je gezicht verbergen in de kleedkamer wanneer je ontgoocheld bent, is normaal. Het resultaat is vreselijk maar wij zijn Manchester United en wij zullen zeker terugkeren met jullie steun. Er komt een belangrijke wedstrijd aan, tijd om ons daarop voor te bereiden. Ik zit nu aan 200 doelpunten in mijn jonge carrière maar het is tijd om trofeeën te winnen. Tijd om nog harder te werken!”