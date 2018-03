Nog nooit zoveel namaakspeelgoed ontdekt

Bij controles naar namaakproducten zijn vorig jaar 350.000 speelgoedartikelen in beslag genomen. Een absoluut record. Dat blijkt uit cijfers die minister van Economie Kris Peeters (CD&V) woensdag heeft bekendgemaakt.

Liefst 80 procent van alle namaakgoederen die de inspectiediensten in 2017 ontdekten, waren speelgoedartikelen. Dat had vooral te maken met één recordvangst. Die kwam er na controle van kraampjes op de zeedijk. De namaakgoederen die daarbij ontdekt werden, leidden naar het magazijn van een groothandelaar in Brussel met honderdduizenden stuks namaakspeelgoed en -electronica.

Gevaarlijke smartphones

Omdat het om namaak gaat, is het speelgoed van slechtere kwaliteit en kan het zelfs gevaarlijk zijn, zeker voor kleine kinderen. Zo werden onder meer nagemaakte speelgoedsmartphones voor kinderen aangetroffen. Wanneer je op de menutoets van het toestel drukte, kreeg je een elektrische schok. Onveilig dus voor kinderen. “Dit is wraakroepend. Het gaat om criminaliteit van het laagste niveau”, aldus minister Peeters.

De inspectiediensten namen vorig jaar in totaal 432.531 namaakgoederen in beslag. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. De verkoopwaarde van die namaakgoederen bedroeg zo’n 7,7 miljoen euro, een stuk minder dan de 16 miljoen euro in 2016. Voor het aanbieden van namaakproducten maken bendes vaak gebruik van sociale media en internet. In 2017 werden meer dan 3.000 websites die namaak verkochten gesloten. Ook dat is een record.

Ook kopen is strafbaar

Niet alleen het verkopen, ook het kopen van namaak is verboden. Daarom krijgt de consument de raad om waakzaam te zijn. Zo controleer je bijvoorbeeld altijd best de kwaliteit van een product en de verpakking. Als het artikel gebreken vertoont of er staan schrijffouten op de verpakking, is dat vaak een teken van namaak.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA