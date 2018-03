Gewezen campagneleider van Donald Trump riskeert liefst 305 jaar cel

Paul Manafort, de gewezen campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is in afwachting van zijn proces onder huisarrest geplaatst. Als hij later dit jaar schuldig wordt bevonden aan alle aanklachten, dan riskeert de 68-jarige Manafort liefst 305 jaar gevangenisstraf. Zelf pleit hij onschuldig.

“Gezien de aard van de beschuldigingen tegen de beklaagde en de bewijzen die er tegen hem zouden zijn, is er een grote kans dat Manafort de rest van zijn leven achter de tralies zal moeten doorbrengen”, zo verklaarde de federale rechter T.S. Ellis III dinsdag in Virginia.

Het was diezelfde Ellis die Manafort vorige week onder huisarrest plaatste met een enkelband en de borgsom op 10 miljoen dollar zette. Eind oktober van vorig jaar werd Manafort voor gelijkaardige beschuldigingen ook al onder huisarrest geplaatst door een rechter in Washington D.C.

De voormalige campagneleider van president Trump pleit voorlopig onschuldig. Hij kan de twee rechtszaken nog voorkomen door schuldig te pleiten, zoals zijn medebeschuldigde Rick Gates al gedaan heeft. Als hij dat doet, kunnen de aanklagers onder voormalig FBI-baas Robert Mueller hem wel dwingen om te praten over de mogelijke banden tussen medewerkers van de Trump-campagne en Russische officials.

Manafort heeft decennialang zaken gevoerd met en met behulp van Russisch-gerichte Oekraïners en andere voormalige kopstukken uit de Europese politiek. Hij onderhield die contacten nog altijd toen hij de presidentiële campagne van Trump leidde.

Foto: AFP

Ellis verklaarde dat Manafort zowel “de financiële middelen als de internationale connecties” had om hem te helpen vluchten voor zijn processen. Daarom plaatste hij de 68-jarige onder toezicht met enkelband.

Manafort riskeert in totaal 305 jaar cel: 8 jaar voor belastingfraude in Virginia en nog eens negen aanklachten (elk goed voor maximum 30 jaar cel) wegens bankfraude en samenzwering tot bankfraude. Ook in Washington D.C. lopen er vijf aanklachten tegen hem wegens het schenden van buitenlandse lobbyregels die hem elk meerdere jaren cel kunnen opleveren. De aanklachten beschrijven onder meer een resem lege vennootschappen en buitenlandse bankrekeningen (om zijn verdiensten als lobbyist voor Oekraïense politici te verbergen).

Het proces in Virginia begint op 10 juli, dat in Washington op 17 september.