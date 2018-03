Keepers liggen voor het grijpen: Anderlecht en Club Brugge kunnen markt overhoop gooien

Anderlecht start de zoektocht naar een (nieuwe) keeper. Paars-wit zoekt mogelijk zelfs twee doelmannen door de vraagtekens rond Sels, Boeckx en Roef. En ook Club Brugge houdt de keepersmarkt in de gaten. Club heeft wel vijf keepers, maar bij de enige die echt voldoet, Kenneth Vermeer, moet het een aankoopoptie lichten. Lukt dat niet, dan wacht ook blauw-zwart een speurtocht. Zo zouden de topclubs een heuse keeperscarrousel op gang kunnen brengen.

Bij Anderlecht verkeert Matz Sels in topvorm. Als paars-wit deze Sels kan houden, zit het gebeiteld. Alleen is er één probleem: de doelman wordt gehuurd van Newcastle zonder aankoopoptie en verdient in ...