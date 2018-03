Het Verenigd Koninkrijk zal 23 Russische diplomaten het land uitzetten. Dat heeft Brits premier Theresa May aangekondigd als reactie op de poging tot moord op voormalig Russisch spion Sergei Skripal en zijn dochter.

De 23 diplomaten hebben één week de tijd om het land te verlaten. “Mijn boodschap is simpel”, zei May voor het Britse parlement. “Jullie zijn hier niet welkom”. Het is de grootste uitzetting van diplomaten in het Verenigd Koninkrijk sinds de Koude Oorlog.

Poetin Foto: Photo News

Ook alle bilaterale bijeenkomsten met Rusland zullen worden opgeschort, zoals bijvoorbeeld de meeting met Russisch buitenlandminister Lavrov. Er zullen ook geen Britse ministers of leden van de Koninklijke familie naar het WK Voetbal in Rusland, komende zomer, gaan.

“Tragisch dat Poetin zo gehandeld heeft”

May legt de schuld voor de poging tot moord op de voormalige spion bij de Russische staat. Dat deed ze dinsdag ook al. “Er is geen andere verklaring voor het zenuwgas dan dat Rusland het gedaan heeft”, zei ze. “We willen geen onenigheid met het Russische volk”, zei May nog woensdag. “We wilden een betere relatie. Het is tragisch dat Poetin op deze manier gehandeld heeft. Dit is ook geen kwestie van diplomatie, maar dit gaat wél over Rusland dat op Britse bodem gehandeld heeft. We tolereren niet een bedreiging van een Brits leven op een Britse bodem. Dit gaat over het illegale gebruik van chemische wapens door de Russische staat.”

Spoedzitting VN-Veiligheidsraad

Ook de Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk zei woensdag te geloven dat Rusland achter de vergiftiging zit. “Ik ben volledig solidair met premier Theresa May in het licht van de brutale aanval die waarschijnlijk werd ingegeven door Rusland”, tweette Tusk, die zei dat hij bereid is de kwestie op de agenda van de bijeenkomst van de Europese Raad volgende week te zetten.

Intussen heeft de VN-Veiligheidsraad aangekondigd dat die woensdagavond in spoedzitting bijeenkomt over de zaak. De openbare zitting vindt plaats op verzoek van het Verenigd Koninkrijk, dat de Veiligheidsraad zal informeren over de aanval van 4 maart.

Sergei en dochter Joelia

De NAVO liet woensdag nog optekenen “diep bezorgd” te zijn over het eerste offensieve gebruik van een zenuwgas op het grondgebied van zijn militaire alliantie. Het bondgenootschap bood Groot-Brittannië zijn solidariteit en steun aan, en riep Rusland op de vragen van Londen te beantwoorden.

Zenuwgas

De aanslag met zenuwgas op Sergei Skripal (66) op zondag 4 maart vond plaats in Salisbury. Skripal en zijn dochter Joelia (33) werden daar toen bewusteloos op een bank aangetroffen. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen. Ze vechten nog steeds voor hun leven. Na de aanslag dienden in totaal 21 mensen verzorgd te worden.

Skripal was ooit de topman van de Russische militaire geheime dienst GRU en werd in Rusland veroordeeld als Brits spion, en in 2010 vrijgelaten bij een gevangenenruil.

“Onacceptabel en een provocatie”

Intussen heeft de Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk gereageerd. “Alle maatregelen die de Britse regering vandaag genomen heeft zijn compleet onacceptabel en we beschouwen dit als een provocatie”, zegt ambassadeur Alexander Yakovenko. De Russische ambassade noemde de maatregelen ook nog onrechtvaardig, kortzichtig en ‘een vijandelijke actie’.

Rusland ontkende eerder al iets te maken te hebben met de aanval. Poetin verzekerde eerder al dat het zou terugslaan als er sancties van het VK zouden komen.

“Moskou staat de beschuldigingen zonder bewijzen en de dreigende taal met ultimatums niet toe”, liet de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, woensdag nog weten op een persconferentie. “Rusland heeft niets te maken met wat in Groot-Brittannië gebeurd is.”

“We hopen dat het gezond verstand zal zegevieren en dat andere landen zich op zijn minst afvragen of er al dan niet bewijs bestaat en of de verwijten tegen Moskou terecht zijn.”

Britten op reis naar en in Rusland gewaarschuwd

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt landgenoten die plannen hebben om naar Rusland te trekken. En dat naar aanleiding van de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergei Skripal op Britse bodem en de diplomatieke bom die woensdag gebarsten is tussen Groot-Brittannië en Rusland.

“Naar aanleiding van de stijgende spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland, moet u zich bewust zijn van mogelijke anti-Britse gevoelens en intimidatie. Vermijd openlijke uitlatingen over de recente politieke ontwikkelingen”, zo staat er te lezen op de website van Buitenlandse Zaken.