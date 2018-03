FIFA is snoeihard voor Griekse voetbal na zoveelste incident: “Een Grexit is niet meer zo ver weg”

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft woensdag in niet mis te verstane bewoordingen laten weten hoe het aankijkt tegen de talrijke recente incidenten binnen het Griekse voetbal. Uitspraken als “het Griekse voetbal staat op de rand van de afgrond” en “een Grexit is niet meer zo ver weg” passeerden de revue. Zondag nog stapte de voorzitter van PAOK Saloniki, gewapend met een pistool, op de scheidsrechter af. De Griekse competitie is sindsdien geschorst.

“Zulk gedrag heeft er toe geleid dat we hier nu in Athene zijn om de zaak te onderzoeken”, legde Herbert Hübel, voorzitter van het veiligheidscomité van de FIFA, dat momenteel de Griekse zaak behandelt, uit. Hübel had woensdag een onderhoud met de Griekse minister van Sport, Yiorgos Vassiliadis, en de voorzitter van de Griekse voetbalbond, Evengelos Grammenos.

“Het Griekse voetbal staat op de rand van de afgrond”, vervolgde Hübel. “Een Grexit (een verwijdering van Griekenland uit de FIFA), leek lange tijd ver weg, maar is dat nu niet meer. Er moeten beloftes komen en alle partijen moeten de wapens neerleggen. Een match moet gewonnen worden op het veld, niet door wapens, bedreigingen of chantage.”

De voorzitter van de Griekse voetbalbond maakte op de persconferentie bekend dat alle partijen zichzelf tot vrijdag 23 maart geven om zich te engageren tegen geweld en de veiligheid in het voetbal te verzekeren. De garanties zullen doorgegeven worden aan het ministerie van Sport, dat op zijn beurt zal beslissen wanneer de competitie zal hervat worden.

PAOK Saloniki, waarvan voorzitter Ivan Savvides zich al uitvoering heeft verontschuldigd, wordt bedreigd met degradatie. De Griekse procureur belast met het dossier, vroeg woensdag om sancties. Voor de Russisch-Griekse zakenman dreigt een schorsing van drie tot vijf jaar, waarin hij het stadion niet mag betreden, en een boete van 50.000 euro.