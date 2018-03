Bom uit WOII licht Italiaanse stadje uit haar bed

De inwoners van het Italiaanse stadje Fano, gelegen aan de Adriatische kust, zijn in de nacht van dinsdag op woensdag geëvacueerd nadat een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog was ontdekt.

De bom werd ontdekt tijdens werken vlakbij het strand. Alle huizen binnen een perimeter van 1,8 kilometer werden geëvacueerd. In totaal ging het om 23.000 mensen. Het treinstation, de haven en de luchthaven van stad, die 60.000 inwoners telt, werden platgelegd.

Intussen is de bom onschadelijk gemaakt door experts van het leger. Volgens nieuwszender SkyTG24 ging het om een 225 kilogram zware bom waarvan het ontstekingsmechanisme per ongeluk aangeschakeld was tijdens de werken. De bom had kunnen ontploffen binnen 144 uur, zo luidt het.