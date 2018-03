Nu ook gesjoemel met scharrelkwarteleieren in Nederland

De Nederlandse eiergroothandel Eicom heeft gefraudeerd met de herkomst van kwarteleieren, meldt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier op basis van een gezamenlijk onderzoek met televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde.

Op de verpakking van de kwarteleieren staat dat ze in Nederland zijn geproduceerd, terwijl ze afkomstig zijn uit Frankrijk. Daarnaast meldt de verpakking dat het om scharrelkwarteleieren gaat, maar de eieren blijken afkomstig van kwartels die in legbatterijen worden gehouden.

Henk van Hamersveld, directeur bij Eicom in Barneveld, bevestigt dat het “niet goed is gegaan”. Volgens hem ontstond het probleem toen het hok met kwartels van zijn leverancier eind vorig jaar afbrandde. “Het lukte toen niet om snel een ander hok te vinden door de fipronilcrisis. Toen zei mijn kwartelboer: ik kan wel zolang kwartels en kwarteleieren uit Frankrijk halen. Het was een drukke tijd vlak voor de kerst en ik dacht: het zal wel van korte duur zijn. Dus ik zei: regel het maar”, aldus de directeur.

Het is echter nog steeds niet gelukt om een nieuw hok neer te zetten. Daardoor komen de kwarteleieren nog steeds uit Franse legbatterijen. “Ik hoop dat het na de Pasen lukt, daarvoor gaat niet meer lukken.”

Wakker Dier kocht eind vorig jaar bij zes vestigingen van supermarktketen Jumbo tien verpakkingen kwarteleieren van Eicom. Deze zijn getest door het Duitse laboratorium Agroisolab. Geen enkel ei bleek afkomstig uit Nederland, aldus de dierenwelzijnsorganisatie.

In Europa worden ongeveer 140 miljoen kwartels gehouden voor hun eieren en vlees. In tegenstelling tot voor kippen, zijn legbatterijen voor kwartels nog steeds toegestaan. Kwarteleitjes hebben, eveneens in tegenstelling tot kippeneieren, geen code op het ei geprint waar de herkomst en het houderijsysteem uit kan worden afgeleid.