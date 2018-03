VIDEO. Massale inbeslagname van mishandelde honden: sommige dieren te verzwakt om zelf te lopen

Zonnebeke - In Beselare bij het West-Vlaamse Zonnebeke is woensdagnamiddag een massale reddingsactie bezig bij een in opspraak gekomen hondenkweker. 77 honden en tien katten krijgen een onderkomen bij verschillende asielen in de buurt. Verschillende dieren zijn er heel erg aan toe. De actie komt er na klachten van verschillende buren en wordt gecoördineerd door inspectie Dierenwelzijn in Gent.

De asielen van Zwevegem, grensstreek, Brugge, Roeselare en Zonnebeke zijn massaal aanwezig om de dieren te redden. De situatie ter plaatse is schrijnend. Verschillende dieren zijn het niet meer gewoon om uit hun kennel te komen, andere honden en katten zijn er erg aan toe. Sommige dieren kunnen zelfs niet meer lopen. Hun verwondingen zijn zo erg dat er vermoedens zijn dat de dieren werden ingezet bij illegale hondengevechten in Frankrijk.

De vijf asielen worden na de inbeslagname de volle eigenaar van de dieren. Zij beslissen later om de dieren opnieuw op te voeden en eventueel te verkopen. De inspectie Dierenwelzijn in Gent gaat over tot de inbeslagname nadat er inbreuken werden vastgesteld op de wet op het dierenwelzijn. Het gaat om een administratieve en geen gerechtelijke inbeslagname.

Er liep al een tijdje een dossier tegen de hondenkweker. Verschillende buren hadden aan de alarmbel getrokken omdat ze de dieren hoorden 'piepen en blaffen van de pijn'.

