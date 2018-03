En plots staat er een gedumpt paard in de weide naast je huis

Koekelare - Werner Goes en Amalia Carpentier, een koppel uit het West-Vlaamse Zande, deelgemeente van Koekelare, keken maandagavond wel raar op toen ze plots een onbekend paard zagen hinniken in de weide naast hun woning. Het dier is er wellicht gedumpt.

“Het stuk grond is eigendom van de neef van mijn man Werner. Plots stond er een paard in de wei. Wellicht is het door iemand daar gedumpt”, vermoedt Amalia. De weide kan bereikt worden via een poortje langs de straatkant. Dat is te zien aan het spoor dat het paard nog achterliet alvorens het in de wei werd gezet. Zelf zijn Amalia en haar man ook paardenliefhebbers. In hun stallen huizen momenteel zes paarden. “Misschien hebben de eigenaars van de mannelijke pony gedacht dat wij wel voor het paard konden zorgen. Maar financieel is het echt niet mogelijk om er nog een paard bij te nemen.”

Foto: bfr

Chip

Werner en Amalia verwittigden inmiddels de politie. “De politie kwam ter plaatse, maar vond geen chip. Vandaag (woensdag, nvdr.) laat ik een dierenarts ter plaatse komen om van dichtbij te controleren of het paard niet gechipt is. Op die manier kunnen we de eigenaar misschien terugvinden.” Het paard logeert voorlopig in de wei naast de woning van het koppel. “Maar wat als we de eigenaar niet vinden of er niemand het paard moet hebben? We hopen echt op een snelle oplossing.” Amalia verspreidde al een oproep op Facebook om de eigenaar van het paard te vinden, maar voorlopig meldde zich nog niemand.