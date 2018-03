De vrouw die gelinkt wordt aan ‘een van de donkerste bladzijden uit de Amerikaanse geschiedenis’

Ze wordt wellicht de eerste vrouw aan het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Maar dan zal ze eerst wel een controversieel juk van zich moeten afschudden. Wie is Gina Haspel, de 61-jarige vrouw die gelinkt wordt aan “een van de donkerste hoofdstukken uit de Amerikaanse geschiedenis”?

Het ontslag zat er aan te komen, maar het nieuws dat Amerikaans president Donald Trump buitenlandminister Rex Tillerson aan de deur zet, kwam dinsdag toch nog onverwacht. Het opzij schuiven van de minister van Buitenlandse Zaken zette meteen een stoelendans in gang. Want Trump wil CIA-baas Mike Pompeo op die stoel. Pompeo moet dus bij de inlichtingendienst vervangen worden, en daarvoor keek Trump naar Gina Haspel, tot nu toe onderdirecteur van de CIA. Dat zij nu aan het hoofd komt te staan van die dienst, is een unicum. Ze is namelijk de eerste vrouwelijke CIA-baas. Maar niet alleen dat maakt haar aanstelling opmerkelijk. Ook haar verleden is niet onbesproken. Haar naam is namelijk verbonden met een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Amerikaanse geheime dienst.

De intussen 61-jarige Haspel werkt al jaren voor de CIA, sinds 1985. Daar maakte ze de voorbije jaren carrière, maar haar parcours is niet altijd even onomstreden. Zo leidde ze in 2002 een zogenaamde ‘black site’ in Thailand. Dat was een geheime gevangenis van de CIA waar terreurverdachten na de aanslagen van 11 september werden vastgehouden en ondervraagd. De technieken die daarvoor gebruikt werden, waren toen en zijn ook nu nog steeds controversieel. Om gevangenen te doen bekennen werd bijvoorbeeld gebruikt gemaakt van de ‘waterboarding-techniek’. Daarbij worden mensen overspoeld met water waardoor ze het gevoel krijgen dat ze verdrinken. Deze techniek wordt beschouwd als martelmethode. Maar onder het toezicht van Haspel werden ook andere foltertechnieken toegepast op gevangenen op de black site. Van veel van die omstreden verhoren waren video’s.

Zubaydah Foto: Wikimedia Commons

“Bewijsmateriaal vernietigd”

Ook van de verhoren die terreurverdachte Abu Zubaydah moest ondergaan, tot de ondervragers besloten dat hij geen nuttige informatie te geef had. De waterboarding-techniek werd zo vaak op hem toegepast (83 keer op 17 dagen) dat hij onder andere moest overgeven, flauwviel, spasmen kreeg en zichzelf bevuilde. Hij werd ook systematisch uit zijn slaap gehouden, werd hij gedwongen naakt rond te lopen en werd hij meermaals opgesloten in extreem kleine ruimtes. Tijdens die martelingen verloor de verdachte onder andere zijn linkeroog. Ook van de folteringen die op Zubaydah werden toegepast werden beelden gemaakt, maar dat beeldmateriaal werd in 2005 vernietigd, op bevel van Haspel zelf. Het was haar handtekening die onder dat bevel stond.

Ook een andere Al Qaeda-verdachte, Abd al-Rahim al-Nashiri, zou zware martelingen hebben moeten doorstaan.

“Centrale rol in ergste gevallen van mensenrechtenschendingen”

De omvang van de martelpraktijken kwam pas in 2014 aan het licht na een onderzoek van de Senaat. Haspel werd echter nooit aangeklaagd voor het vernietigen van dat beeldmateriaal. Door die beslissing de beelden te laten verdwijnen, kreeg ze het verwijt de folteringen te willen verdoezelen. Ook voor de betrokkenheid bij de martelingen zelf moest ze zich niet verantwoorden. Toch had Haspel, zo schreef de Amerikaanse krant The Washington Post, een centrale rol in de ‘ergste gevallen van mensenrechtenschendingen toen George Bush Jr. president van de VS was’.

Door die omstreden status was er vorig jaar al tegenkanting tegen haar benoeming als onderdirecteur van de CIA. Dat verzet was afkomstig van onder andere de Democraten en mensenrechtenorganisaties. Verwacht wordt dat zij zich ook nu zullen verzetten tegen de benoeming van de vrouw als hoofd van de Amerikaanse geheime dienst. Zo zei Democratisch senator van Oregon, Ron Wyden, al dat de achtergrond van Haspel haar ‘ongepast’ voor de job maken. “Gina Haspel zou veroordeeld moeten worden in plaats van een promotie te krijgen”, zei Vincent Warren, directeur van het Centrum voor Grondwettelijke Rechten.

Donkerste hoofdstukken uit geschiedenis VS

Foto: AFP

Maar ook John McCain, partijgenoot van Trump en Republikeins senator, heeft al aangegeven dat hij de nominatie van Haspel in vraag stelt. McCain werd als soldaat tijdens de Vietnam-oorlog zelf gemarteld. “De foltering van gevangenen in Amerikaans gevangenschap tijdens het voorbije decennium is een van de donkerste hoofdstukken uit de Amerikaanse geschiedenis”, zei McCain dinsdag in een reactie op de aanstelling van Haspel.

De nieuwe job voor de vrouw zal alleszins door de senaatscommissie van de geheime dienst moeten goedgekeurd worden, waarbij Haspel eerst door die commissie zal ondervraagd worden.

“Capabel, heel slim en ervaren”

Dat ze toch voor die post naar voor wordt geschoven, heeft wellicht te maken met haar toewijding voor de CIA. Jarenlang werkte ze als undercoverspion, maar ze bekleedde nadien ook meerdere prestigieuze posten. Zo werd ze onder andere onderdirecteur van de dienst clandestiene operaties. Haar specialisatie was internationaal terrorisme. Een jaar geleden kreeg ze de functie van onderdirecteur van de gehele organisatie, en werd ze dus de rechterhand van grote baas Mike Pompeo. Ze kreeg voor haar werk bij de inlichtingendienst de George Bush-award en werd ook beloond met een President Rank Award, de hoogste onderscheiding die een Amerikaanse ambtenaar kan krijgen.

Ook van heel wat andere ambtenaren krijgt Haspel lovende woorden toegeworpen. “Capabel, slim en heel ervaren”, noemde James Clapper, voormalig hoofd van de nationale inlichtingendiensten haar. “Haspel is heel integer”, zei vroegere CIA-directeur John Brennan. “Ze is ene zeer competente professional die een kans verdient op deze job.” Dat beaamde ook Mike Pompeo, die dus buitenlandminister wordt, eerder al. “Gina is een voorbeeldige spionne en een toegewijde patriot. Zij is een ervaren leidster met een fantastische ingesteldheid om de dingen te doen en hen rond haar te inspireren.”

Foto: AFP