Witsel slaat toe in Aziatische Champions League: Tianjin Quanjian klopt ongeslagen Zuid-Koreanen

Tianjin Quanjian heeft woensdag op de vierde speeldag van de Aziatische Champions League een 4-2 zege geboekt tegen het Zuid-Koreaanse Jeonbuk. Voor de Koreanen was het het eerste puntenverlies in de groepsfase. Witsel en co blijven tweede in groep E met zeven punten, twee minder dan Jeonbuk (9).