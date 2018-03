Man onthult het laatste woord van zijn vrouw, voor ze verkracht en vermoord werd

Wat een droomvakantie moest worden in Grenada, eindigde in een ware nachtmerrie voor Jessica Colker (39) en haar echtgenoot Brian Melito (64). De Britse vrouw was net 39 jaar geworden, toen ze op een zeer gewelddadige manier om het leven kwam. Nu, twee jaar later, durft haar man voor het eerst te vertellen over haar laatste momenten.

Brian en Jessica begonnen op 24 januari 2016 aan een prachtige vakantie, toen ze hun huis in de Amerikaanse staat Atlanta na twee jaar huwelijk even lieten voor wat het was om te gaan ontspannen op het Caraïbische eiland Grenada. Het heerlijke klimaat, de prachtige blauwe wateren, de interessante cultuur, het koppel kon hun geluk niet op. Maar de twee vingen slechts een glimp op van het paradijselijke eiland, want op de allereerste dag liep hun droomreis grondig mis.

Dader David Benjamin. Foto: Royal Grenada Police Force

Man met een machete

Tijdens een wandeling op het strand kwam er immers plots een man uit de jungle. Dat hij geen goede bedoelingen had, was meteen duidelijk aan de machete in zijn hand. Het was Dave Benjamin, een veroordeelde verkrachter en een professionele crimineel, die agressief riep dat Jessica met hem mee moest komen.

Overrompeld en bang sputterde Jessica tegen, maar de aanvaller nam geen genoegen met een “nee”. Hij trok haar vliegensvlug tegen zich aan en duwde het mes tegen haar keel. Brian smeekte hem meteen om zijn vrouw met rust te laten en bood hem al het geld aan dat hij op zak had en zelfs meer. Maar Benjamin kwam niet voor het geld, integendeel: hij wou Jessica. Toen ze verlamd van angst geen aanstalte maakte om mee te gaan, sleurde Benjamin haar mee.

“Vlucht”

Brian zette meteen de achtervolging in, in de hoop zijn echtgenote te kunnen redden. Daar sprak Jessica haar laatste woorden. “Mijn vrouw draaide zich om en riep ‘Vlucht!’ naar mij”, vertelde Brian in een emotioneel interview met Daily Mail. “Ik zag de paniek in haar ogen en besefte wat ze dacht: als ik niet zou vluchten, zouden we er allebei aangaan…”

“Ik was het zo gewoon om blindelings te vertrouwen op haar redeneringen, dat ik wegliep… Ik wou dat ik nooit gedaan had wat ze vroeg. Dit zal ik me voor eeuwig beklagen. Ik wou dat ik haar instructie nooit had gevolgd”, vertelde Brian. Maar in de angst van het moment deed hij toch wat ze vroeg, terwijl hij nog riep dat hij terugkwam. Hulpeloos zag hij hoe ze tegen haar wil mee werd gesleurd, terwijl hij in allerijl naar zijn hotel in La Sagesse liep, om de politie te verwittigen.

Alle hulp te laat

Maar toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek alle hulp te laat te komen voor de vrouw. Jessica werd even later halfnaakt met haar gezicht naar beneden in een vijver gevonden. Uit forensisch onderzoek zou blijken dat ze brutaal verkracht was. De plaatselijke politie beschreef haar dood destijds als “de meest verschrikkelijke moord die je je kan voorstellen”.

Twee jaar later werd Benjamin veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op Jessica. Brian trof geen schuld, want de dader had inderdaad ook plannen om hem te vermoorden, als hij zijn vrouw achterna was gekomen.

Ware liefde

Voor het eerst heeft Brian nu deze details vrijgegeven over de laatste momenten van zijn vrouw, uit respect voor haar en om de wreedheid van Benjamin in de verf te zetten. “Mijn vrouw was de meest intelligente dame die ik ooit heb gekend. Zij was mijn ware liefde, zij heeft van mij de meest gelukkige man op aarde gemaakt. Daar ben ik haar voor eeuwig dankbaar voor”, besluit hij droef.