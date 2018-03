N-VA: “Vroeger pensioen mag niet leiden tot lager pensioen”

Vroeger pensioen wegens een zwaar beroep mag niet leiden tot lager pensioen. Dat vindt de N-VA. De partij wijst er ook op dat er een budgettaire enveloppe is bepaald voor die zware beroepen.

De kans lijkt steeds groter te worden dat leraren vroeger met pensioen zullen kunnen gaan. Sommige beroepen van leerkracht, zo schreef De Morgen woensdag, zijn op weg om op de lijst van zware beroepen terecht te komen. Een woordvoerder van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) bevestigde dat er dergelijke scenario’s op tafel liggen.

De N-VA wil zich niet uitspreken over het feit of leerkracht al dan niet een zwaar beroep is, maar de partij is wel bezorgd dat mensen met een zwaar beroep met een lager pensioen zouden eindigen. “Men zou wel vroeger met pensioen kunnen, maar de vraag is of men dan een volledig pensioen heeft.”

N-VA wijst erop dat een budgettaire enveloppe is vastgelegd voor de zware beroepen. Het is aan de sociale partners om de lijst met zware beroepen vast te leggen. Maak je die groep echter te groot, is de enveloppe al gauw opgebruikt. “Te veel groepen in de zware beroepen gaat niet”, klinkt het bij de partij, die er op wijst dat er nog niets is ‘afgeklopt’ binnen de regering over het dossier.