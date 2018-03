Opmerkelijke actie bij Intratuin: de “mijn collega heeft veel-te-veel poepzakjes besteld”-promo

Zwijndrecht - Acht rolletjes “poepzakjes” voor maar 3,99 euro, terwijl u er anders de volledige 5,99 euro voor moet neertellen. Een doodgewone promotie, zo lijkt, maar er zit een leuk verhaaltje achter.

Wie het tuincentrum Intratuin in Zwijndrecht bezoekt, kan er niet onopgemerkt voorbij. In een van de gangen hangt een roze bordje met daarop in grote kapitalen “WOW!” geschreven. Met meteen daaronder: “De mijn collega heeft veel-te-veel poepzakjes besteld promo”.

Een ludieke oplossing voor een vergissing bij de bestelling, zo blijkt na een telefoontje aan het tuincentrum. “De collega die verantwoordelijk was voor de bestellingen heeft onlangs zijn ontslag ingediend. Iemand anders heeft die taak intussen overgenomen”, klinkt het. “Omdat de voorraad op was, bestelde die meteen een lot poepzakjes. Wat hij echter niet wist, was dat zijn voorganger dat ook nog gedaan had, waardoor we dus ineens met heel veel poepzakjes zitten. Deze promotie was dan een ideetje van de ontslagnemende collega. Leuk, toch?”

Tot slot: het is niet duidelijk om hoeveel poepzakjes het precies gaat. “Maar heel veel.”