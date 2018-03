24-jarige vluchteling die Joodse instellingen viseerde aangehouden

Antwerpen - Het Antwerpse gerecht heeft een 24-jarige vluchteling opgepakt die er een sport van gemaakt had om Joden te schofferen en beschadigingen aan te brengen aan Joodse instellingen.

De man is woensdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van belaging, aanzetten tot haat tegenover een groep en vernieling van goederen van openbaar nut. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht, zegt Christel Minne van het Antwerpse parket.

De Joods gemeenschap in Antwerpen had al verschillende klachten ingediend tegen de 24-jarige vluchteling die mensen lastig viel en Joodse gebouwen beschadigde. Hij werd al een paar keer opgepakt, maar werd telkens vrijgelaten.

De man kerfde onder meer vier grote kruisen op een deur van een synagoge enduwde ook de hoed van een Joodse man op de grond, feiten die allemaal op bewakingsbeelden werden vastgelegd.

De Joodse gemeenschap voelde zich door de man bedreigd.

Burgemeester De Wever (N-VA) legde hem een plaatsverbod op, zodat hij zich niet meer in de Joodse wijk mocht tonen. Maar ook dat verbod negeerde hij. Hij ging een Koran voor de synagoge leggen.

Daarop besloot het parket in te grijpen. De man zit nu in de cel. De Dienst Vreemdelingenzaken is ook op de hoogte gebracht.