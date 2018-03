Na plannen om Syriëstrijders in te zetten: minister Gatz wil gesprek met NTGent

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) wil een gesprek met het NTGent over de zoektocht van het Gentse theater naar Syriëstrijders voor een voorstelling. De minister plaatst daar juridische en inhoudelijke vragen bij. Dat heeft hij woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang), Marius Meremans (N-VA) en Jo De Ro (Open VLD).

LEES OOK. Gents theater zoekt ISIS-strijders als acteurs

De plannen van het NTGent om teruggekeerde Syriëstrijders in te zetten voor een theatervoorstelling deden woensdag het nodige stof opwaaien. In het Vlaams Parlement kreeg minister van Cultuur Sven Gatz een reeks vragen over de kwestie. Geen enkele fractie steunt de plannen van regisseur Milo Rau.

“De artistieke vrijheid is belangrijk, maar heeft ook haar grenzen en die grenzen worden mee bepaald door de strafwet”, antwoordde minister Gatz. Volgens de Open VLD-minister zijn teruggekeerde Syriëstrijders in ons land sowieso strafbaar en moeten ze aangehouden worden. Bovendien is ook het aanzetten tot haat, ook als dat op een theaterpodium gebeurt, strafbaar.

Maar naast die juridische opmerkingen heeft Gatz nog meer bezwaren. Zo dreigt het stuk voor verdeeldheid te zorgen, iets wat volgens Gatz haaks staat op de opdracht van het Gentse stadstheater. Daarnaast zijn er ook de wonden van de slachtoffers van ISIS-strijders. “Je kan die wonden niet ongestraft openrijten, voor zover die wonden al geheeld zijn”, aldus Gatz.

Daarom wil Gatz graag in gesprek gaan met het NTGent. “Ik reken op een pittig en openhartig gesprek”, klinkt het.