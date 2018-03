Stevenen we af op een nieuwe Koude Oorlog? Alles wat u moet weten over de nieuwe Brits - Russische rel om een vergiftigde spion

“Jullie zijn hier niet welkom”, die duidelijke boodschap kregen 23 Russische diplomaten donderdag in het Verenigd Koninkrijk te horen. Het was van de Koude Oorlog geleden dat een Britse premier zulke forse maatregelen trof. Maar zijn ze wel zo radicaal? En wat voor effect gaan die hebben? “Ze moest tot actie overgaan, dat was vernederend”, klinkt het bij politicoloog Hendrik Vos. “May kon niet anders, al blijven haar opties beperkt door de Brexit”, aldus Ruslandkenner Koen Schoors en Marc Franco van het Egmont Instituut noemt het “logisch, het Russische antwoord was dan ook ongemeen grof”.