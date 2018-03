Een voyeur klapt uit de biecht: “Mijn vrouw en ik genieten ervan om vrijende koppeltjes te begluren”

Mich (44) is voyeur, hij heeft er geen probleem mee om dat toe te geven. “Stiekem gluren of weten dat ik begluurd word, het geeft me een ongelofelijke kick. Het windt me zelfs meer op dan seks.” Mich gluurt ook onder de cabines in het zwembad of als zijn buurvrouw ligt te zonnen. Dat het strafbaar is, houdt hem niet tegen. Toch is er volgens de Oost-Vlaming nog een groot verschil tussen zichzelf en Mike D.B., de man die van verschillende vrouwen beelden op een forum deelde.