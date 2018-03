Barça-scout die Messi ontdekte als 13-jarig schriel, verlegen ventje: “Toen al was hij van een andere planeet”

Op dertienjarige leeftijd werd het talent van Lionel Messi voor de eerste keer gespot door een Barcelona-scout in Argentinië. De eer viel te beurt aan Carles Rexach (71), zelf een Barcelona-coryfee, die meteen zag dat Messi er met kop en schouders boven uitstak en hem vervolgens weghaalde bij zijn jeugdclub Newell’s Old Boys. Rexach sprak met de Engelse krant The Sun en vertelt onder meer hoe hij het Argentijnse wonderkind vastlegde met het beruchte stukje servet.

Foto: Photo News

Barcelona moet vanavond in eigen huis de klus klaren in de achtste finale van de Champions League tegen Chelsea, nadat de heenmatch op 1-1 eindigde. Zoals altijd kan het beroep doen op goudhaantje Messi, dat dit jaar jaagt op zijn vijfde ‘Beker met de grote oren’ jaagt met Blaugrana. De misschien wel beste voetballer aller tijden heeft met zijn acht Liga titels, vijf Spaanse bekers en zijn 600 doelpunten voor club en land heeft ‘de vlo’ al zowat alles gewonnen.

Maar hoe groeide de inmiddels dertigjarige Argentijnse genie, die zeventien jaar geleden debuteerde bij de U14 van Barcelona, uit tot een alleswinnaar en doelpuntenmachine? Carles Rexach, die zelf zestien jaar voor de Blaugrana speelde in de periode van Johan Cruijff en Barça ook al drie keer coachte, legt uit hoe Messi gewoon zijn eigen pad volgde.

Een jonge messi bij jeugdclub Newell’s Old boys

“Wanneer ik in arriveerde in Argentinië, werd ik voor het eerst aangesproken over het talent van Lionel Messi. Ik dacht eerst dat het om een 18-jarige belofte ging, maar toen het bleek te gaan om een jongetje van 12 jaar, was ik uiteraard verrast”, aldus Rexach aan The Sun. Er werd besloten om Messi over te vliegen naar Barcelona zodat de trainers en de dokters konden zien of hij werkelijk zo goed was als iedereen beweerde. Maar de eindbeslissing lag sowieso bij Rexach.

Groeihormonen

Wanneer hij aankwam in La Masia waren de coaches bezorgd dat hij veel te klein was voor zijn leeftijd door een medische aandoening, waardoor een dure groeihormonenbehandeling zou nodig zijn. Daarbovenop was het ook nog eens een bureaucratische nachtmerrie om de youngster aan te werven en zou zijn vader zelfs een job in Spanje nodig hebben. Het moest dus gaan om uitzonderlijk talent opdat al deze obstakels zouden getrotseerd worden door de Catalaanse topclub. Een laatste wedstrijd werd georganiseerd om een definitief oordeel te vellen, waar de coaches Messi lieten spelen tegen veel grotere en oudere kinderen.

Carles Rexach als Barça-speler

Rexach was nu helemaal overtuigd van zijn stuk. “ Voetbal is een team sport niet waar? Wel, deze jongen kon alles op zijn eentje, hij pakte gewoon de bal af, dribbelde de andere spelers en scoorde. Hij had abnormale kwaliteiten. Puur instinct, hij was geboren voor het spelletje. Ik zei dan ook onmiddellijk dat we hem moesten nemen, dit kind is van een andere planeet! Hij was zeer klein, maar wanneer je hem zag spelen, wist je gewoon dat hij iets unieks had, zoals dat je nu nog steeds bij hem ziet ”

Papieren zakdoek

Daarna speelde zich het beruchte verhaal af van de papieren zakdoek. Jorge, Messi’s vader, begon zijn geduld te verliezen door al het papierwerk dat Barcelona moest afronden en er lag nog steeds geen enkel getekend contract op tafel dat zijn zoon aan de Blaugrana verbond. Op een dag ging Jorge dan lunchen met Carles Rexach in een tennisclub in Barcelona. Rexach legt uit aan The Sun hoe hij Messi daar officieel vastlegde met een servet.

“Zijn vader was natuurlijk wat kwaad, hij zei dat hij het hele gedoe stilaan beu was en eraan dacht om zich terug te trekken. Ik gaf hem meteen mijn woord dat we zijn zoon zouden rekruteren en dat ik een papier zou tekenen als bewijs. Daarop vroeg ik de ober om een stuk papier, en die bracht me een servet. Ik schreef dat ik als technisch directeur van Barcelona mij ertoe verbond om Lionel Messi aan te werven en zette vervolgens mijn handtekening eronder”

Zwaar begin bij Barcelona

Het was weliswaar niet direct rozengeur en maneschijn voor de jonge, extreem verlegen Messi. Hij verhuisde als dertienjarige plots naar een ander continent, ver van zijn familie en vrienden. Elke dag werd een dikke spuit in zijn been gezet om de groeihormonen door zijn bloed te jagen. Als minderjarige buitenlandse speler moest hij bovendien nog wachten vooraleer hij officieel kon spelen voor Barcelona.

Foto: EPA-EFE

Rexach beaamt dan ook dat het leven van Messi niet van begin af aan een sprookje was. “ Hij moest hard lijden om zijn dromen te bereiken. Maar dat heeft hem enkel maar sterker gemaakt. Het was niet zo dat ik sowieso wist dat hij zou uitgroeien tot de wereldtopper die hij vandaag is. Ik zag een jongen, die als hij geen gekke dingen zou doen en geen zware blessures zou hebben, zeker zou uitgroeien tot een speler op het hoogste niveau. Het voetbal van Barcelona lag hem gewoon perfect en de combinatie Messi-Barça is gewoon explosief geworden gedurende de jaren. Als je Messi aan Barcelona toevoegt en Barcelona aan Messi, is dit wat je krijgt”