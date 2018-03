EU wil meer toeristen uit derdewereldlanden met hervorming van visumsysteem

De Europese Commissie wil strengere voorwaarden voor de uitreiking van visa aan onderdanen van derde landen die onvoldoende meewerken om illegale migranten terug te nemen. Het nieuwe mechanisme maakt deel uit van een bredere hervorming van het Europese visumbeleid dat eurocommissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos woensdag heeft gepresenteerd.

Dimitris Avramopoulos Foto: EPA-EFE

Met de hervorming wil Avramopoulos het voor bonafide reizigers makkelijker maken om een reis naar Europa te maken. Het oude continent vormt een almaar sterkere aantrekkingspool voor reizigers uit landen die onderhevig zijn aan de visumplicht. Schattingen leren echter dat één op de vijf potentiële toeristen uit opkomende markten hun Europese reisplannen laten varen omwille van de trage verwerking van hun visumaanvragen.

Avramopoulos stelt daarom de lidstaten en het Europees Parlement een wijziging van de visumcode voor. Reizigers zouden daardoor voortaan al zes in plaats van drie maanden voor hun afreis een visum voor de Schengenzone kunnen aanvragen. De termijn voor beslissingen over visumaanvragen zal bovendien ingekort worden van vijftien tot tien dagen. Ook moeten lidstaten aan de grens visa kunnen verstrekken voor een verblijf van maximaal zeven dagen op hun eigen grondgebied.

Om de kosten voor de verwerking van de aanvragen op te vangen, wil de Commissie de kostprijs van een visum optrekken van 60 tot 80 euro. Dat is nog steeds goedkoper dan een visum voor de Verenigde Staten of China, zo onderstreepte Avramopoulos, maar de extra inkomsten moeten verzekeren dat de lidstaten voldoende consulair personeel kunnen aanhouden en de informaticasystemen en veiligheidsscreenings kunnen upgraden.

Foto: BELGA

Veiligheid & migratie

Dit voorjaar legt de Commissie nog een voorstel op tafel om de centrale databank voor visumaanvragen (VIS, Visuminformatiesysteem) beter af te stemmen op hedendaagse veiligheidsnoden. Het moet overheden helpen bij het uitvoeren van backgroundchecks. “We weten dat de meerderheid van de reizigers bonafide is, maar we weten ook dat sommigen dat niet zijn. Hen moeten we onmiddellijk kunnen opsporen en hun komst tegenhouden”, aldus Avramopoulos.

De Commissie wil de hervorming ook aanwenden om het visumbeleid als hefboom in te zetten in het migratiebeleid. Ze bepleit een nieuw mechanisme, dat voorziet in een strengere behandeling van visa voor onderdanen van landen die onvoldoende meewerken bij de terugname van illegale migranten. De Commissie zal die samenwerking regelmatig beoordelen, en kan ook optreden op voorstel van lidstaten die kampen met een gebrek aan bereidwilligheid van welbepaalde landen.

Volgens het voorstel zouden onderdanen van deze landen verplicht kunnen worden om meer te betalen, meer documenten aan te leveren en langer te wachten op een beslissing. Ook zouden ze slechts visa van kortere duur kunnen krijgen. In een eerste fase zou zo’n verstrengd regime diplomaten en andere speciale categorieën reizigers kunnen treffen, in een tweede fase zouden alle onderdanen van dat land ermee geconfronteerd worden.

De Schengenlanden reikten in 2016 bijna 14 miljoen visa voor verblijf van korte duur uit. Dat geeft de houder doorgaans het recht om maximaal negentig dagen binnen de Schengenzone rond te reizen. Meer dan honderd landen vallen onder die visumplicht.