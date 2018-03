Naar aanleiding van schietpartij Florida: leerkrachten volgen schietlessen om hun school te beschermen

Leerkrachten een wapen laten dragen op school om tijdens schietpartijen hun leerlingen te beschermen. Dat was het idee dat Amerikaanse president Donald Trump in februari ter sprake bracht naar aanleiding van de schietpartij in een middelbare school in Parkland, Florida. Daarbij vielen toen zeventien doden. Intussen neemt een school ook daadwerkelijk het heft in handen om die belofte mee waar te maken. Zo werden zaterdag in North Texas voor de eerste maal leerkrachten uitgenodigd om hen een allereerste wapentraining te geven.

Het gaat om de Strategic Weapons Academy of Texas onder leiding van Tim Bulot, een voormalig politieagent met dertig jaar aan ervaring op de teller. In totaal mochten zestien leerkrachten de opleiding bijwonen. “Het is de eerste keer dat ik zoiets doe”, vertelde Bulot. “Normaal gezien geef ik deze lessen aan politieagenten of speciale eenheden.”

Een hele dag mochten de leerkrachten gratis de lessen volgen. Hun doel is duidelijk: weten hoe je een wapen moet gebruiken wanneer er zich een actieve schutter op school bevindt. “Het is soms beangstigend”, aldus lerares Kim Raney, een van de deelnemers. “We doen ons best om onze school goed te beveiligen, maar je weet nooit wat er zal gebeuren.”

“Meer dan ooit nodig”

Bulot is er eveneens van overtuigd dat de wapentraining geen overbodige luxe is. “Het is meer dan ooit nodig. Ik wil leerkrachten en de veiligheidsdiensten dichter bij elkaar brengen. Dezer dagen zijn wij nu eenmaal niet als eerste aanwezig waar er zich een actieve schutter bevindt”, vervolgde hij. Raney is alvast bereid om haar steentje bij te dragen. “Als ons district het ooit zou toelaten om een wapen te dragen, dan zal ik voorbereid zijn om dat te doen”, klonk het bij haar.

Verder vond ook leerkracht Jeremy Parker het belangrijk om de wapentraining te volgen. Hij kwam opdagen ter ere van zijn nicht, een van de dodelijke slachtoffers bij de schietpartij op Sandy Hook Elementary School. “Elke dag denken we aan haar. Ik probeer nu haar ziel levend te houden door te leven zoals zij dat zou willen”, verklaarde hij. “Een wapen dragen in de klas ga ik vermoedelijk nooit doen, zelfs niet als we toestemming krijgen. Maar dit is wel een manier waarop ik mezelf kan voorbereiden en kan begrijpen hoe ik een vuurwapen moet gebruiken.”