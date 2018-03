AA Gent-middenvelder Neto oogst applaus voor eerste groepstraining

Goed nieuws vanop de Gentse stage in Campoamor. Renato Neto, die door een complexe knieoperatie sinds begin augustus 2017 out is, heeft in de namiddag voor het eerst een stukje van de groepstraining afgewerkt. Het ging om een opwarming, gevolgd door passvormen met loopwerk. Een flinke opsteker, gezien de ernst van zijn operatie. De Braziliaanse middenvelder kreeg applaus van zijn ploegmaats alvorens zij zonder hem het tweede deel van de training afwerkten.