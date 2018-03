Opvangcentrum doet opmerkelijke oproep: “Stop met alle aangespoelde zeehondjes te melden”

Blankenberge - Het zeehondenopvangcentrum van Sea Life Blankenberge is bezig aan een recordjaar. Het ving sinds januari al vijftien diertjes op waardoor het centrum nokvol zit. En dat is niet de bedoeling. Hoofdverzorger Manu Potin roept wandelaars op om enkel melding te maken wanneer een zeehondje ernstig ziek of gewond is. “Van de vijftien bleken vier dieren kerngezond. Maar mensen geloven ons soms niet.”

De zeehondenpopulatie die tussen de jaren zeventig en negentig nog ernstig bedreigd was langs de Belgische kust, heeft zich sinds een tweetal jaar opnieuw volledig hersteld. Goed nieuws, maar in het Sea Life centrum in Blankenberge trekt men aan de alarmbel.

Het centrum kreeg sinds januari al vijftien zeehonden binnen, en dat gebeurde op zo’n korte termijn nog nooit. Het record van veertig diertjes op een jaar in 2016 lijkt daarmee te gaan sneuvelen. Volgens hoofdverzorger Manu Potin wordt het centrum te pas en te onpas opgetrommeld voor een dier op het strand. En dat terwijl het centrum enkel ernstig zieke of gewonde zeehondjes opvangt.

“Kunnen ze niet allemaal opvangen”

“We proberen al sinds vorig jaar selectiever te zijn, maar toch breken we opnieuw records”, vertelt Potin. “Voor ons is het niet mogelijk om alle dieren op te vangen. Van de vijftien die hier onlangs verbleven, waren er vier perfect gezond. Soms ligt het diertje gewoon te rusten of wacht het op zijn moeder. We herkennen een gezond exemplaar meteen. Maar sommige mensen geloven ons niet, worden agressief of uiten dreigementen als we ze dan niet willen meenemen. Om het dier te beschermen, doen we het dan toch.”

In Nederland waarschuwden wetenschappers onlangs nog dat er veel te veel zeehondjes opgevangen worden. Daar betaalt de overheid subsidies per opgevangen exemplaar. In België gebeurt dat niet en betaalt Sea Life samen met enkele ‘peters’ alles uit eigen zak.

“Gemakkelijk te spotten”

“We betalen alle kosten van het begin tot het einde. Van voedsel over dierenarts tot verzorging”, gaat Potin verder. “Het is niet de bedoeling om elk diertje binnen te brengen. Wel om de populatie weer te helpen groeien en ernstig zieke dieren te helpen. We zijn tot de conclusie gekomen in 2017 dat de populatie helemaal hersteld is. Er zijn ondertussen heel wat dieren te spotten langs de Belgische kust.” De natuur zijn gang laten gaan is dus de boodschap. Wanneer een diertje echt doodziek is, staat het opvangcentrum paraat. “We weten precies hoe de natuur werkt en hoe we moeten helpen. We mogen enkel zwaar zieke of gewonde dieren helpen, want anders zal de populatie jaar na jaar verzwakken. En dat is niet bedoeling.”

Komende zaterdag en op 31 maart staat telkens om 10 uur een vrijlating gepland ter hoogte van de O'Neill Beachclub.