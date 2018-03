Schandaal dijt uit: Slovaakse premier kondigt verrassend zijn ontslag aan

De Slovaakse premier Robert Fico heeft woensdag verrassend zijn ontslag aangekondigd. De oppositie had daarop aangedrongen na de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak in februari.

“Vandaag (woensdag) heb ik mijn ontslag aangeboden aan de president van de Republiek”, Andrej Kiska, zei Fico (53) in aanwezigheid van de leiders van de drie partijen die zijn coalitie vormen. “Als de president het aanvaardt, ben ik bereid morgen (donderdag) op te stappen”.

Volgens de Britse openbare televisie BBC stelde hij wel als voorwaarde dat er geen vervroegde verkiezingen komen. Op oproepen daartoe, onder andere van partijgenoten en zijn opgestapte Cultuurminister Marek Madaric, sloot zich maandag verrassend ook zijn kleinere partner in de coalitie, de Hongarenpartij Most-Hid, aan.

Foto: AP

Fico heeft de boot voor vervroegde verkiezingen, die er ten vroegste in juni kunnen zijn, totnogtoe uitdrukkelijk afgehouden. Volgens hem riskeert het land in een chaos af te glijden indien de oppositie de macht overneemt. Zijn sociaaldemocratische partij SMER-SD moet het recht hebben een opvolger voor te stellen, zei Fico tegen het persbureau TASR. Volgens de krant Sme zou vicepremier Peter Pellegrini (42) de kandidaat van de SMER-SD kunnen zijn om Fico op te volgen.

Slovakije belandde na de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin in een zware regeringscrisis. De journalist deed onderzoek naar en schreef over corruptie bij politici en de invloed van de Italiaanse maffia in het Oost-Europese land.