Ierse folkmuzikant Liam O’Flynn overleden

De Ierse doedelzakspeker Liam O’Flynn is op 72-jarige leeftijd overleden. Dit heeft SkyNews woensdag gemeld. Hij was al lang ziek.

Liam O’ Flynn stond samen met onder meer Christy Moore in 1972 aan de wieg van de toonaangevende folkgroep Planxty, dat qua personeelsbezetting een duiventil was. Hij maakte faam als virtuoze uillean pipespeler, een doedzelzak die min of meer een kamerinstrument is.

Solo bracht hij vijf albums uit, waaronder in samenwerking met dichter Seamus Heaney en componist Shaun Davey het episch symfonisch gedicht “Brendan Voyage” (1980). Liam O’ Flynn speelde ook met Kate Bush, Mark Knopfler, Enya, Emmylou Harris, Mike Oldfield, Dan Ar Braz, Mary Black, Sinéad O’Connor en The Everly Brothers.