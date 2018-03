De slimste mens ter wereld is niet meer: het leven van de geniale grapjas in acht citaten

Hij kon alleen spreken met die metalige digitale stem van hem. Het hield Stephen Hawking niet tegen om veel te zeggen. Slimme, scherpe en geestige dingen. Over het universum, over de mens en over zichzelf. “Het bestaan zou triestig zijn, als het niet zo grappig was.” Het leven van een der briljantste wetenschappers van deze tijd – “een kleuter in het lichaam van een Holocaustslachtoffer”, zei zijn eerste vrouw – aan de hand van acht opmerkelijke uitspraken.