Amerikaanse universiteit waarschuwt voor man met geweer, maar volgens politie “niets aan de hand”

Op de campus van de Northwestern Universiteit in de stad Evanston in de Amerikaanse staat Illinois zou er woensdag een schietpartij zijn geweest of zou er op zijn minst iemand met een vuurwapen zijn. Dat hebben Amerikaanse media bericht. Later klonk het dat er blijkbaar niets aan de hand was.

Mensen werd gevraagd de campus te vermijden, en wie aanwezig was om een schuilplaats te zoeken. Er zou een schutter zijn in een studentenresidentie met de naam Engelhart Hall.

NU EMERGENCY: Person with gun on Evanston campus. If on campus, seek shelter in safe place and stay until further notice. Others keep away. — Northwestern (@NorthwesternU) 14 maart 2018

It looks to be happening at the graduate building across the street from my apartment at Emerson & Maple pic.twitter.com/7mEpPZolyG — Kimberly Cotzias (@kimbrolyclaire) 14 maart 2018

Police and Fire off in the area in the area of Emerson. Closures still in effect. Area is not secure and not safe. — Evanston, IL Police (@EvanstonPD) 14 maart 2018

Persons in Englehart Hall at the corner of Emerson Street and Maple Avenue should remain behind locked doors. Northwestern community members not in that area no longer need to stay behind locked doors. Anyone not in the area of Engelhart Hall should stay away. — Northwestern (@NorthwesternU) 14 maart 2018

Maar volgens de politie van Evanston zijn er evenwel geen aanwijzingen van een slachtoffer, een plaats (van geweld) of een schutter. Ook de gezaghebbende krant Chicago Tribune meldde dat de politie geen spoor van een schietpartij heeft gevonden.