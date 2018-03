Diego Costa kreeg vorige zomer via een sms’je te horen dat hij geen toekomst meer had bij Chelsea. Afzender: zijn coach Antonio Conte. Nochtans had de gekke Spaanse spits de Blues dat seizoen de Premier League-titel bezorgd. De manier waarop hij bij Chelsea aan de deur werd gezet, zit de spits van Atlético dan ook nog steeds hoog, zo bleek woensdagavond: Costa keek thuis naar de Champions League-kraker tussen Barcelona en Chelsea… maar schrapte op het opstellingenblad de naam van Conte. Auwtch!