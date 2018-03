Buurt woest nadat woningen plots niet meer bereikbaar zijn: “Wat een amateuristisch gedoe”

Brugge - Het nieuwe verkeersverloop na de heraanleg van ’t Zand in Brugge zet kwaad bloed bij tal van inwoners. Volgens een bewonersbrief, die deze week werd verspreid, zal een aantal straten niet meer toegankelijk zijn op zaterdagnamiddag. “We worden weggepest.”

Het gaat vooruit met de heraanleg van ’t Zand, en dat is ook te merken in de omgeving van Westmeers. Naar aanleiding van het nieuwe terrasseizoen wordt het nieuwe verkeersverloop vervroegd ingevoerd. De verbinding Westmeers - ’t Zand zal voor auto’s niet meer mogelijk zijn, en in een aantal straten in de omgeving wordt de rijrichting omgedraaid.

Doorlaatbewijs

Het gevolg: een aantal straten in de buurt is voortaan alleen nog bereikbaar via de Zuidzandstraat, een winkelstraat die op alle zaterdagen en elke eerste zondag van de maand in de namiddag wordt afgesloten voor het autoverkeer, van 13 uur tot 18 uur. In een bewonersbrief staat onder meer te lezen dat alleen wie een garage of autostandplaats in de zone heeft, een doorlaatbewijs kan krijgen, en dat de nieuwe regeling al komende zaterdag van start gaat.

Het kaartje toont de bereikbaarheid tijdens de werken. Foto: rr

Amateuristisch gedoe

“Met een brief laat men dus weten dat onze buurt over een paar dagen niet meer bereikbaar zal zijn”, zegt een misnoegde bewoner. “Boodschappen doen, onze kinderen naar activiteiten voeren of naar het containerpark gaan: alles wat een mens op zaterdagnamiddag doet, zullen wij niet meer kunnen.”

Mercedes Van Volcem (Open VLD) trekt aan de alarmbel. “Het evenwicht in de stad is zoek, het stadsbestuur moet denken aan de leefbaarheid van de inwoners.” Ook voor het laattijdig communiceren is ze kritisch. “Wat een amateuristisch gedoe.”

Misverstand

Hoewel de brief duidelijk is, is er volgens burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) sprake van een misverstand. “We bevinden ons op dit moment in een zeer ingewikkelde fase van de werken. We zullen dit rustig bekijken en nagaan of er bepaalde conflicten zijn”, zegt Landuyt, die de bewoners wil geruststellen. “Want het is zeker niet onze bedoeling om in kader van de heraanleg van ’t Zand de verkeersvrije zone uit te breiden.”