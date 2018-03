Nederlaag met 627 stemmen, maar toch ferme tik voor president Trump

Bij een tussentijdse verkiezing in de staat Pennsylvania voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden lijkt de Democratische kandidaat de overwinning te hebben behaald. Daarmee delen de Democraten een flinke tik uit aan de Republikeinse president Donald Trump.

Conor Lamb Foto: REUTERS

Ook na het tellen van alle stemmen per brief bleef Conor Lamb een flinterdunne voorsprong behouden op zijn Republikeinse tegenstrever Rick Saccone. Maar volgens zender NBC en lokale media is het verschil niet meer te overbruggen. Reeds eerder op de dag riep Lamb zich tot winnaar uit. “Wij hebben het waargemaakt”, zei hij tegenover televisiezenders.

Het officieel resultaat is evenwel nog niet meegedeeld. In Amerikaanse media zijn er ook berichten dat de Republikeinen een hertelling zouden kunnen vragen.

Fotofinish

Nadat ongeveer 228.000 stemmen uit de kieslokalen waren geteld lag Lamb (33) met een minimale afstand van 627 stuks voor. Volgens de New York Times is de Democraat goed voor 49,8 procent en de kandidaat van de Grand Old Party (GOP) 49,6 procent.

In het jaar van Congresverkiezingen is het resultaat in het traditioneel zeer Republikeinse district een opsteker voor de Democraten die in de oppositie zitten, en een belangrijke vingerwijzing voor de GOP. Bij de presidentsverkiezingen in 2016 won Donald Trump er met bijna twintig procentpunt voorsprong. Het district gold zowat als de bakermat van zijn electoraat.

De nederlaag van deze Jack Saccone is ook een nederlaag voor president Trump Foto: AFP

Nederlaag voor Trump

Indien het resultaat wordt bevestigd, is het een pijnlijke nederlaag voor Trump die trouwens Saccone steunde. Temeer ook omdat de Republikeinen er voorheen acht keer op rij hadden gewonnen. De kleinste afstand tot de Democraten was daarbij vijftien procentpunt. Het district is er zo Republikeins dat er in 2014 en 2016 zelfs geen Democraat kandidaat was.

Lamb, een vroegere marinier en openbare aanklager, heeft verhoudingsgewijs conservatieve standpunten ingenomen. Dit kan er andere Democraten toe aanzetten later dit jaar hetzelfde te doen. In beide kamers van het Congres heeft de GOP nu de meerderheid. De Democraten moeten 24 zetels veroveren om de controle van het Huis te heroveren.